內塔尼亞胡被趕下台　對中美都是利好消息

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-03 13:36

凡是長期通過極端、分裂、強硬手段鞏固權力、並且給地區和平與穩定帶來危害的領導人，都應該儘早下台。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就是這樣的人。如果從中東和平進程的角度來看，內塔尼亞胡對手同意聯合執政，或許能夠給以色列政壇、以巴和談以及中東局勢帶來一些新的積極變化。

6月2日，以色列中間派政黨擁有未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）、右翼政黨統一右翼聯盟（Yamina）領導人貝內特（Naftali Bennett）和以色列的阿拉伯政黨Ra'am領袖阿巴斯（Mansour Abbas）等其他五個政黨達成合作協議。根據協議，貝內特先擔任總理、拉皮德擔任副總理，約兩年後互換職位。

這意味着內塔尼亞胡12年總理生涯料將終結。經過以色列總統確認以及下周議會正式投票之後，內塔尼亞胡的權位將被移交給一個由右翼、左翼、中間派以及阿拉伯政黨人士組成的一個大政府。內塔尼亞胡早前已指控對手組建執政聯盟是「本世紀的最大騙局」，認定針對自己的指控和調查是「政治迫害」和「未遂政變」。這番説詞，和美國前總統特朗普（Donald Trump）權力日落西山時的言行一模一樣。

以色列自詡為猶太國家和民主國家，但數十年來頻繁佔領巴勒斯坦領土，實際上已經淪為殖民主義國家。尤其在內塔尼亞胡的領導下，民族主義和極端主義橫行，甚至出現了猶太教主導政治的態勢。包括最近內塔尼亞胡軍事打擊加沙地帶，某種程度上也是為了打亂拉皮德拉攏以色列阿拉伯政黨的努力。

在美國民主黨政府的施壓下，內塔尼亞胡曾勉強承認支持兩國方案，但在實際言行中則否定兩國方案，包括不斷推進約旦河西岸地區猶太人定居點建設，以及封鎖哈馬斯控制的加沙地帶。他還以反恐為名，威脅襲擊伊朗「核設施」，並且堅決反對美國通過外交對話解決伊朗核問題，甚至聯合美國國內猶太裔勢力和右翼共和黨人影響美國中東政策。

巴勒斯坦方面稍有反抗，以色列便予以強硬還擊，巴勒斯坦平民的傷亡更是被以色列精英社會所漠視。這都無形中損害了以色列這個國家的民主與法治形象。

內塔尼亞胡的離開或許能夠讓以色列開始重視團結，摒除個人崇拜和宗教狂熱。更何況，他被指控犯有受賄、欺詐和違反信託三項罪名，是以色列歷史上首位在位期間受到刑事指控的總理。他的離開或許能夠挽救以色列的政治顏面以及民主體制。

2021年5月25日，美國國務卿布林肯抵達以色列耶路撒冷，並同內塔尼亞胡舉行會晤。（AP）

儘管這個新的聯合政府意識形態多樣，政治上少有共識，但都希望結束內塔尼亞胡執政。另外，2019年以來，以色列四次選舉，已經嚴重撕裂社會，大大降低了政府的執政效力，影響到國內民生和基建方面的預算的通過。

當然，「新總理」貝內特也是極端民族主義者，強硬程度相比內塔尼亞胡，有過之而無不及。他完全反對巴勒斯坦建國，支持以色列佔領約旦河西岸大部分地區。國際社會對貝內特的瞭解也比較少。

但是，從聯合反對派趕內塔尼亞胡下台來看，貝內特這樣一位極端主義者也有投機和務實的一面。一旦上台執政，他領導的政府包含右翼猶太復國主義政黨、左翼世俗進步黨和阿拉伯政黨的聯盟，預計會在推進定居點建設方面，考慮左右各方利益，會有一些緩衝。

而且，這樣一個多樣化意識形態的執政聯盟，會更多地把重心放在國內。尤其在國內民生問題上，各方還是可以開展合作，甚至可以更多地考慮各方利益，尤其是以色列阿拉伯民眾的利益。這和內塔尼亞胡主政大有區別。

所以，以色列執政模式的顛覆性改變，有不確定性的一面，也有積極的一面。尤其對於關注以巴和平進程的中美而言，此次以色列政治洗牌也為大國重啓以巴和平進程創造了條件。尤其對於至今不願觸碰以巴問題的拜登政府而言，這種改變或許也是美國重新就以巴問題發力的一個突破口。