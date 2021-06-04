挪威就監控事件傳召美國大使　華府強調2014年已停止有關措施

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-04 00:42

美國被指與丹麥合作監控歐洲多名領袖事件，引起國際社會關注。其中遭到監聽的挪威，首相索爾貝格（​Erna Solberg）及國防部分別傳召美國駐當地大使館官員，華府強調2014年之後就停止有關措施。

挪威國防部長巴克延森（Frank Bakke-Jensen）在Twitter表示，國防部官員與美國駐奧斯陸（Oslo）大使館人員會面，重申監聽盟友的做法不可接受和沒必要。

索爾貝格同日向挪威通訊社（NTB）稱，奧斯陸政府在有關報道後，傳召美國駐當地大使，對方表明就監控盟友問題上，華府在2014年已經改變做法，並有意與大家合作，了解整個事件。

她亦稱已經與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）聯絡，強調監聽行為沒法令人接受。

德國總理默克爾與挪威首相索爾貝格（右）都是今次監控事件的受害者。 （Reuters）

丹麥傳媒早前報道，丹麥在2012年至2014年間，協助美國監控歐洲盟國，例如是德國、法國、挪威、瑞士的高級官員，其中包括德國總理默克爾（Angela Merkel）。

事件曝光後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾表示，無法接受美國情報部門透過丹麥監控盟國的做法，要求美國和丹麥作出解釋。