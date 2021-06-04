拜登擴大中國企業黑名單　禁止美國投資　涉與軍方或監控技術有關

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-06-04 03:31

美國總統拜登（Joe Biden）6月3日簽署行政命令，擴大與解放軍有關連的中國企業黑名單，禁止美國向名單上的企業投資，亦反映拜登政府有意沿用前朝特朗普（Donald Trump）政府的部分對華強硬政策。

拜登的行政命令中，上榜的中國企業多達59間，比特朗普時代的48間為多，榜上有名的企業包括華為、海康威視、中國交通建設、中國移動及中國聯通（香港）等。

白宮的聲明指，有關政策是應對中國的軍事工業複合體所帶來的威脅，以及中國的監控技術在境外用於打壓或嚴重侵犯人權的情況，構成異常和特殊威脅，因此下令美國民眾禁止購買名單上的股票，確保美國的投資不會用於支持中國損害美國或盟友的安全或價值。

有關禁令會有60天寬限期，並在美國東岸時間8月2日零時1分正式生效。

白宮一名高層向《華爾街日報》表示，今次是美國加強與中國競爭的其中一步，以及打擊損害美國利益和價值的措施。而中國外交部較早時被問到華府可能擴大黑名單時，指特朗普的命令完全無視事實，嚴重影響正常市場規定，呼籲華府停止有關行動，並揚言北京方面會採取措施維護中國商業的權利和利益。

拜登政府的企業黑名單：

- 國防及相關物資部門：中國航空發動機集團

航天彩虹

航天通信控股集團股份有限公司

航天晨光股份有限公司

安徽長城軍工股份有限公司

中國航空工業集團有限公司

中航航空高科技股份有限公司

中航重機股份有限公司

中航光電科技股份有限公司

中航沈飛股份有限公司

中航西安飛機工業集團股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中國航天科工集團

中國航天科技集團

航天時代電子技術股份有限公司

中國航空科技工業股份有限公司

中國交通建設

中國電子科技集團

中國廣核集團

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

中國移動

中國核工業集團

中國海洋石油集團有限公司

中國兵器工業集團

中國核工業建設股份有限公司

中國鐵建

中國衛通

中國船舶重工集團

中國船舶重工集團動力股份有限公司

中國兵器裝備集團

中國東方紅衛星股份有限公司

中國船舶集團有限公司

中國電信

中國聯通

中光學

中船海洋與防務裝備股份有限公司

福建火炬電子科技股份有限公司

航天電器

海康威視數字技術股份有限公司

華為

內蒙古第一機械集團有限公司

浪潮集團

江西洪都航空工業股份有限公司

南京熊貓電子股份

北方導航

熊貓電子集團有限公司

中芯國際

陕西中天火箭技術股份有限公司

中航電測儀器股份有限公司- 監控技術企業：海康威視數字技術股份有限公司

華為- 在以上兩個領域中，由現在或曾營運人士擁有或控最少一個領域的實體：

中國交通建設集團

中國電子信息產業集團有限公司

中國移動

中國電信

中國聯通（香港）

中國海洋石油有限公司

華為投資控股有限公司

熊貓電子集團有限公司

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