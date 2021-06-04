美軍對南海偵察較2020年大幅增加　專家：美軍正為戰鬥做準備

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-04 18:46

北京智庫稱，2020年以來美軍對南海的偵察「大幅增加」。中國軍事專家解釋稱，美國軍方越來越擔心中國的軍事能力，正在為戰鬥做準備。

港媒6月4日報道，中國北京一家智庫發表月度摘要稱，2021年5月，美國在南海上空進行了72次偵察飛行，持續在有爭議的水域保持軍事存在。

「南海戰略態勢感知計劃」平台（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）6月3日在一份月度摘要稱，5月份美國在中國海岸附近的偵察飛行活動，較4月份的65次略有增加。

智庫稱這一數字「與2020年同期僅35次相比出現了大幅增長」。

「南海戰略態勢感知計劃」此前報告美國偵察機在南海爭議海域的行動記錄，1月份有70架次，2月份有75架次。

報告稱，5月份72架次中的57架次由美國海軍進行，其他由美國空軍進行。

中國軍事評論員宋忠平表示，美國在南海上空的偵察飛行正變得愈來愈正常。

宋忠平解釋説，中國人民解放軍的軍事能力正在不斷提高，美國軍方愈來愈擔心；另一方面，美軍也在為戰鬥做準備。因此，美軍認為必須加大對解放軍的偵察力度。

宋忠平稱：「這提醒我們（中國軍方）需準備好與美國進行軍事對抗」。