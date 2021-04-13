解放軍隱形軍艦巡航仁愛礁　菲律賓為何噤聲？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-04-13 12:15

進入4月中旬，中國海軍的兩艘22型隱形導彈艇4月8日把菲律賓記者驅逐出仁愛礁水域的消息仍在中文世界引發迴響。不同於此前百船雲集的牛軛礁水域，菲軍在仁愛礁有一艘擱淺軍艦宣示主權，上有小股兵力駐紮。這對馬尼拉多少是有些難堪的。

出乎外界意料的是，曾在3月31日、4月8日先後得到美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）「盟友」承諾，還在4月5日就南沙牛軛礁「海上民兵」一事對北京言辭激烈，威脅「擦槍走火」的菲律賓總統府等機構反而降低了調門。其原因何在呢？

馬尼拉的生存之道

菲律賓的選擇是有客觀理由的，相對於實施「動態部署」（DFE），以小部隊確保戰略存在的美軍，解放軍在南沙諸島一線呈現的壓力更為突出。這就讓菲律賓有必要隨時調整姿態：在得知中方此前只有海警和漁民船隊時，馬尼拉尚可以示強，藉此安撫國內輿論，進而展示自身於中、美之間以小博大的一面，一旦中、美艦隊真的出現在門前，馬尼拉的態度就有必要務實一點。

從牛軛礁到仁愛礁，菲律賓面前的壓力在逐漸加大：

事實上，菲律賓在4月1日前後就察覺到了風頭有變，前方的局面似已超出了引發美國注意力的範疇，有可能對菲律賓的局部態勢構成危險。

在菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）和外長洛欽（Teodoro Lochen）先後於3月21日發表講話，敦促中國「停止其（海上民兵）行為」一周後，菲律賓海警在3月29日即發現有三艘中國海軍的22型隱形導彈快艇和一艘補給艦組成的小艦隊進駐了牛軛礁以東的美濟島基地。後於3月31日發現中方在南沙6個菲方實控島礁附近有超過250艘各型船隻。

對菲方來説，4艘中國軍艦比250艘中國漁船危險，尤其是22型導彈艇更是如此。該型軍艦速度最高50節（約合每小時92.6公里），具備相對成熟的隱形技術，其指揮數據鏈可以接入在此巡航的中國預警機，其最高可搭載8枚鷹擊83型反艦導彈的武備使之在近海、近岸等作戰中具備相當的威脅能力。考慮到中國在20世紀末、21世紀初研發22型快艇時，甚至為其設定了「航母殺手」的目標，在美國航母戰鬥羣也穿行於南海之際。菲律賓眼下的局面較之一個月前就緊張了起來。

22型導彈艇自2004年入役以來，一直罕有施展拳腳的空間。該艇原先曾有針對航母集羣使用的規劃，但隨着解放軍具備航母戰鬥羣能力，因此，一度有分析人士猜測該艇是否會被封存。（YouTube視頻截圖）

菲律賓的真正目的

對此，菲律賓方面仍有所堅持，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）4月5日發表強硬警告，稱數百艘中國船隻「入侵菲律賓領海」影響兩國關係，菲律賓不會因中國捐贈新冠疫苗而交換主權。8日，菲國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）再次發表講話，稱隨局勢演變，菲方將在處理局勢時「保留所有選項」，包括利用與美國等其他國家的夥伴關係。

一天之後，隨着菲律賓ABS-CBN電視台前往牛軛礁的漁船在仁愛礁附近就被中國海警逼停，隨後又被兩艘攜帶實彈的22型導彈艇驅離，這一風波使得馬尼拉方面突然調整口風。

根據這張據稱來自菲律賓海岸警衞隊的照片，菲方見到至少百餘條中方船隻在牛軛礁下錨，白天不作業，晚上燈光大開，這種局面令其有所不安。（美聯社）

杜特爾特的發言人洛克（Harry Roque）4月9日稱此案交由外交部與國防部處置，菲國防部同日僅稱「表示關切」，在責成相關單位調查後並無下文。菲外交部則稱「將通過外交渠道與和平手段解決牛軛礁問題」。至此，雙方在牛軛礁一線的問題開始呈現局部緩解的一面。

當然，菲律賓的目的終究還是要在中美之間以小博大，而非捲入衝突。通過利用此前針對牛軛礁一線的炒作，馬尼拉也在這場風波中確保了和美國的深度溝通。

到4月10日，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）與剛剛確診新冠的菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）確認了兩國重啓「肩並肩」（Balikatan）軍演的相關事宜。並於4月12日迎來了2021年度的美、菲「肩並肩」年度軍演。這使菲律賓在牛軛礁一線承壓之餘，得到了一枚來自美國的可用籌碼。