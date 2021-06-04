新冠病毒｜從數千公事電郵來往　顯示福奇怎麼看「實驗室外泄論」

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-06-04 19:06

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）數千封電郵揭露，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情初期的擔憂和困惑，以及提及武漢病毒研究所等重要資訊。

2020年12月22日，美國國家過敏症與傳染病研究所所長福奇在馬里蘭州接種新冠疫苗。（AP）

美國《華盛頓郵報》、Buzzfeed和美國有線新聞網絡（CNN）通過美國資訊自由法獲得福奇超過3,000頁的電子郵件，郵件時間從2020年1月到6月。

從福奇的談話中，我們可瞭解到美國新冠肺炎疫情爆發初期的情況，其中包括武漢實驗室、口罩佩戴等敏感問題。

福奇和同事們很早就注意到一種説法，即新冠病毒可能從中國武漢的一個實驗室泄漏出來。

美國新冠肺炎疫情：美國國家過敏症和傳染病研究所長福奇5月11日在出席參議院健康、教育、勞工與退休金委員會聽證會。（AP）

2020年，專家們否認了這一有爭議的説法，稱其「極不可能」。目前還沒有證據支持這一説法。

但近日，在國際社會對病毒來源調查無結論而飽受批評，以及新報告顯示病毒正式被確認幾周前，該地區出現了新冠肺炎相關報告，這一説法再次引發了討論。

美國新冠肺炎疫情：美國國家過敏症和傳染病研究所長福奇5月28日在出席參議院健康、教育、勞工與退休金委員會聽證會。（AP）

2020年1月，美國最大生物醫學研究機構負責人給福奇發了一封電子郵件，稱這種病毒的「不尋常特徵」或許表明，它是「被設計出來的」。福奇為此表示，他將通過電話進行溝通。

2020年4月，美國國家衞生研究所所長柯林斯（Francis Collins）給福奇發出了一封主題是「陰謀論變流行」的電子郵件。福奇對此的回應已經被完全刪減。

2021年5月，福奇稱他「不相信」這種病毒是自然產生的，並表示支持世界衞生組織（WHO）的溯源調查。

美國新冠肺炎疫情：圖為2020年12月22日美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇在馬里蘭州的國家衞生研究院接種疫苗。（AP）

再度「解畫」

他6月3日接受美國全國廣播公司（MSNBC）節目Morning Joe電視新聞主播訪問，他根據電郵內容，問他是否不相信「病毒自實驗室外泄論」是陰謀論，他稱這種說法實屬不必。

福奇稱外界不知道、現在仍不知道病毒源頭。他說如大家看看疫情爆發後的發現，「我們（編按：他指的應是醫學界及科學家）覺得、現在仍是覺得，病毒看來更像是自然地從一個物種傳到人類。」他說，但由於他們不完全肯定這一點，人們要保持開放的心態，繼續檢視其他東西。

福奇在訪問中多次強調，人們須真的保持開放的心態，並須繼續尋找「動物與人之間聯繫」，以及「其他東西」的證據，直至能夠確定病毒與人之間的聯繫是什麼為止。他說人們未找到，不等於它不存在。他稱，人們或永遠無法找這個「聯繫」，但無助於此事的是以指控的方向進行調查。