新冠肺炎｜印度染疫家婆強行擁抱媳婦：我死你們也別想幸福

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-04 15:49

印度一名女子5月31日舉報稱，她要求子女跟感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的祖母保持距離後，奶奶突然上前擁抱她並說「別以為我死了你們就能過幸福生活」。這名媳婦因此染疫，之後還被逐出家門。

當天以視像形式告訴2名前來探訪的衛生官員稱：「我家婆故意抱住我，稱我亦應感染新冠，她氣我在她（在檢測中對病毒）呈陽性反應後與她保持距離」。

事發生在特倫甘納邦（Telangana）。奶奶確診後，20多歲的媳婦要求2名孩子不准接近奶奶，又要求她到指定地方領取食物。奶奶為此感到沮喪，以及覺得遭受歧視。

她氣衝衝地質問媳婦：「當我死了，你以為你們就能過幸福的生活嗎？」家婆與此同時突然擁抱媳婦，結果導致媳婦也確診。

媳婦受感染後被趕出婆家，其姊獲悉此事，29日把她帶回父母居住的村莊進行隔離和治療。

官員稱：「我們已告訴她，若她有意起訴她的婆婆，（我們）會指導她要採取什麼步驟」。

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