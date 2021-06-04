新冠肺炎｜印度染疫家婆強行擁抱媳婦：我死你們也別想幸福

即時國際
撰文：
最後更新日期：

印度一名女子5月31日舉報稱，她要求子女跟感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的祖母保持距離後，奶奶突然上前擁抱她並說「別以為我死了你們就能過幸福生活」。這名媳婦因此染疫，之後還被逐出家門。

當天以視像形式告訴2名前來探訪的衛生官員稱：「我家婆故意抱住我，稱我亦應感染新冠，她氣我在她（在檢測中對病毒）呈陽性反應後與她保持距離」。

事發生在特倫甘納邦（Telangana）。奶奶確診後，20多歲的媳婦要求2名孩子不准接近奶奶，又要求她到指定地方領取食物。奶奶為此感到沮喪，以及覺得遭受歧視。

她氣衝衝地質問媳婦：「當我死了，你以為你們就能過幸福的生活嗎？」家婆與此同時突然擁抱媳婦，結果導致媳婦也確診。

媳婦受感染後被趕出婆家，其姊獲悉此事，29日把她帶回父母居住的村莊進行隔離和治療。

印度疫情︱24名死者家屬大鬧醫院　圍毆醫生泄憤片段曝光
印度男攜大氧氣瓶上班　稱染疫請假遭拒　僱主：另有內情
新冠肺炎｜為避打疫苗可以去到幾盡？印度200名村民不惜跳河
印度疫情見曙光？單日「僅」新增28萬確診　惟這些原因令專家擔心

官員稱：「我們已告訴她，若她有意起訴她的婆婆，（我們）會指導她要採取什麼步驟」。

其他圖輯：印度疫情｜相信能治百病　街坊飲污水當聖水　網民嘆迷信害死人

+4
+4
+4

其他圖輯：印度男攜大氧氣瓶上班　稱染疫請假遭拒　僱主：另有內情

+6
+6
+6

娘結婚途中突暴斃　妹妹頂上嫁同一新郎　遺體暫放另一房間

【延伸閱讀】世界各地婚禮有趣習俗：印度搽薑黃有科學根據　戰鬥民族玩得最激（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+40
+40
+40
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。