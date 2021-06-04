印度新娘婚禮期間猝死　妹妹頂上嫁同一新郎　遺體暫放另一房間

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-04 19:15

印度日前發生一樁奇聞，一位新娘在結婚儀式過程中突然倒地身亡，但雙方家屬卻決定繼續婚禮，並且讓新娘的妹妹直接代打上陣、嫁給同一位新郎。

《每日郵報》報道，這宗事件發生在北方邦的埃達沃市（Etawah）。新娘蘇爾比（Surbhi）按照印度教的婚禮傳統，跟準丈夫馬傑許（Manjesh Kumar）交換花環後，卻突然間心臟病發。儘管家屬緊急找來鄰村的醫師，最後還是回天乏術。

然而，比起考慮停止結婚儀式，兩位新人的家屬反而同意繼續舉辦婚禮，更直接把新娘換成蘇爾比的妹妹妮莎（Nisha）。在場的人們把遺體暫存在不同房間，讓結婚儀式繼續進行，隨後就將蘇爾比火化。

蘇爾比的兄弟蘇拉布（Saurabh）告訴記者，當時雙方家屬坐在一起，有人建議他的妹妹妮莎應該嫁給馬傑許，兩方家屬討論後點頭同意，但很難相信遺體在一個房間，而新娘就在隔壁房間準備，「在這個狀況下，我們不知道該怎麼做」。

蘇爾比的一位叔叔阿賈卜（Ajab Singh）告訴《每日郵報》，對於一家人來說，繼續舉辦婚禮是「困難的決定」。他說，「一個女兒死在一個房間，另一個女兒在另一個房間隆重舉行婚禮，我們從未見證過如此複雜的情緒」，也指他們尚未充分理解死亡帶來的悲痛與婚禮帶來的幸福。

報道指出，有幾個因素可以解釋男女雙方家屬決定的因素，像女方家族可能一直期待嫁妝，男方家族則可能想要避免婚禮都舉行了，卻沒帶着新娘回來而丟人現眼。新娘的媽媽古迪（Guddi Devi）曾訴諸情感，讓婚禮繼續進行，但現在正照顧她的兒子戈拉夫（Gaurav ）說：「媽媽非常痛苦，日復一日的呼喚身為長女的她（蘇爾比）。她曾夢想在她的生活創造奇蹟，願她安息。」

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