印度疫情見曙光？單日「僅」新增28萬確診　惟這些原因令專家擔心

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-18 18:17

印度近日通報新冠肺炎（COVID-19）新增確診病例持續下降，周一（17日）單日新增約28萬例確診，是自4月21日以來首次降至30萬以下，但死亡人數依然超過4000人。據專家表示，確診病例數下滑是因為在偏鄉地區缺乏檢測，並非疫情得到緩解，專家更直言，官方數據並不可靠。

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自4月已來，印度已然成為全球疫情肆虐最嚴重的地方。日前更是連續多日的單日確診超過40萬例。世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）受訪時表示，印度當地仍有相當多地區的疫情尚未到達高峰，並且持續上升中。表示印度全國檢測陽性率高達20%，後續情況可能會更加嚴重。

印度的第1波疫情在9月達到高峰，主要確診病例都集中在檢驗較密集的城市地區。2月份爆發的第2波疫情，則正在農村和偏鄉地區蔓延，這些地方的人口數，約佔全國13.5億人口的2／3，但是這些地方對新冠病毒的採檢卻相當鬆散。美國醫學專家拉吉庫瑪（Vincent Rajkumar）表示，印度確診數下滑只是「一場錯覺」，因為有限的檢測數，導致實際確診數被低估。

This drop in confirmed COVID cases in India is an illusion. First, due to limited testing, the total number of cases is a huge underestimate. Second, confirmed cases can only occur where you can confirm: the urban areas. Rural areas are not getting counted. @BDUTT pic.twitter.com/9ELEosN7fF — Vincent Rajkumar (@VincentRK) May 17, 2021

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據專家估計，按照目前的速度，印度累積總病例數，將在未來幾天內突破2500萬大關。目前總死亡人數已超過27萬，日前在恆河也出現近2000具浮屍，不僅嚴重堵塞河道，也引發另一波公共衛生隱憂。儘管印度政府已加緊為民眾施打疫苗，但是由於疫苗短缺，加上日前強烈颱風襲擊當地，釀成嚴重災情，目前全國接種率僅有2%左右。疫情加上災情，可謂是一波未平一波又起，不斷考驗印度政府的災害應變能力。

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