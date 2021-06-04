韓國女軍官疑遭性侵後自殺　軍方處理不當捱轟　空軍參謀總長辭職

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-04 23:01

韓國一名空軍女士官疑遭上級中士性侵後自殺身亡，在當地引發巨大關注，韓國軍方遭批評調查不力和試圖隱瞞，韓國空軍參謀總長李成龍6月4日引咎辭職，獲總統文在寅批准。

李成龍6月4日下午表示，對一系列情況深感責任重大，決定提出辭職，並很抱歉相關事件引發民眾擔憂。他在2020年9月就任空軍參謀總長，距今僅8個多月。青瓦台同日表示，總統文在寅已批准李成龍的辭職請求。

韓國總統文在寅下令徹查女軍官遭性侵事件，圖為2021年5月21日，他訪問華盛頓與美國總統拜登會面後出席記者會。（美聯社）

軍方被指嘗試隱瞞事件

這次事件始於3月初，忠南瑞山某空軍部隊一名李姓女士官遭上級中士強迫共進晚餐後，在坐車離開途中，疑遭這名上級中士在車內性侵，她之後把事情上報軍方，並成功申請轉移至其他部隊，但她之後自殺身亡，5月22日，有人在部隊營房內找到她的遺體。

死者家屬批評，軍方上級在收到舉報後沒有立即保護受害人，反而嘗試掩蓋和隱瞞事件，有部隊人士曾向女士官稱「不要把事情搞大」，家屬的指控引發社會關注。涉嫌性侵的中士之後在6月2日被捕。

《朝鮮日報》報道，女士官曾向空軍提交紀錄有自己哀求聲的行車紀錄儀錄音，她在錄音內說道「請不要，你今後打算如何面對我？」但軍方未有立即調查上級中士，而是在事後的15天後，上級中士否認事件稱「不記得了。」

律師：尚有其他兩人

死者家屬的代表律師金正煥指控稱，受害女士官生前至少還遭到其他兩名軍隊人員的強制猥褻。

截至6月4日中午，韓國有逾34萬人網上聯署，要求政府懲罰隱瞞事件者。青瓦台之前在6月3日表示，文在寅已下令徹查事件。