尼日利亞政府無限期暫停Twitter　總統帖文遭刪除成導火線

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-05 03:23

尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）日前在Twitter發文後被刪除，政府6月4日宣布無限期暫停Twitter的活動。

當地資訊部長穆罕默德（Lai Mohammed）表示，政府作出此舉的原因，源於平台上持續出現可能損害尼日利亞企業生存的活動，但他沒透露暫停措施或損害活動的細節。一名官員助手向路透社表示，詳情會在之後公布。

事件源於2日，布哈里威脅懲罰涉嫌衝擊政府建築物的團體，Twitter指有關言論違反公司的「辱罵行為」政策，因此刪除該篇帖文。穆罕默德批評Twitter派遣到當地的工作人員非常可疑，並稱該公司過往一直無視挑釁尼日利亞政府的帖文。

尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari，中）遭Twitter刪文，引起當地政府不滿，並在6月4日決定暫停Twitter的活動。（AP）

尼日利亞4月曾不滿Twitter在鄰國加納（Ghana）成立非洲首間辦公室，形容該公司受到關於當地的不實報道影響。

路透社駐當地人員在資訊部公布封殺消息後，證實Twitter的網站及應用程式版本都可以正常運作。有不少網民表示，他們會透過虛擬私人網路（VPN）「翻牆」到Twitter，更嘲笑當局「在Twitter宣布封殺Twitter」的做法是「傻的嗎？」