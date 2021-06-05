新冠肺炎｜尼泊爾傳出現「印度＋南非」超強混合變種

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 20:22

目前全球疫苗接種數已達到20億劑，但專家估計，要讓全球75%人口都施打，達到群體免疫，估計還要九個月，而且現在病毒不斷演化，現在在尼泊爾疑似出現由Delta印度變種，跟Beta南非變種，混出的超強病毒。

登山客挑戰極限征服聖母峰，只是新冠病毒攪局，有登山客在基地營篩檢染疫，立刻由直升機運送下山，現在還傳出尼泊爾，出現超強新冠變種病毒。 一架從尼泊爾飛往日本的班機，有13名乘客感染了這個全新病毒，可能是印度Delta變種結合南非Beta變種的突變（編按：K417N），而且英國已經發現至少43例。

（編按：K417N首次在Beta變種病毒發現。K417N對新冠疫苗有部分抗藥性，以及可導致感染新冠病毒的人的對病毒的免疫力被削。K417N被視為Beta變種為何能在某程度上避開疫苗的效力，所以當高度傳染性的Delta變種病毒取得K417N的變異，便引起科學家的注意了。）

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英國運輸大臣夏博思：「有一種也稱為印度變種的尼泊爾突變，已經被檢測到，我們不確定這變種是否可能，成為疫苗失敗的變數。」尼泊爾爆新變種病毒讓各國擔憂，只是尼泊爾當局駁斥此說法，強調這主要是印度Delta變種，跟越南爆出的新混合變種病毒一樣。

央視主播：「越南發現的新冠病毒變異株，其實是印度發現的變異毒株，但是有一處額外的刺突蛋白變化。」

世衛組織表示，印度Delta變種的傳播性增強，逼得印度政府破例採購3億劑，連三期臨床試驗都還沒過的國產疫苗。

英國首相約翰遜：「我在三月份接種第一劑，我現在六月接種第二劑，這絕對是至關重要的。」 根據統計，全球疫苗已經打了20億劑，依照這個速度，還要九個月才能達到全球群體免疫，而美國俄亥俄州第二位，獲得百萬獎金的疫苗樂透得主也出爐，他以為自己還在作夢。

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