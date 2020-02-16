【武漢肺炎】5G如何協助對抗疫情？幾招有效避免醫護交叉感染

鑑於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加快蔓延，疫情防控工作已進入關鍵時期，內防擴散、外防輸出任務十分嚴峻。在這一危機時刻，許多人並不看好5G發展，卻忽視了5G為抗擊疫情所做出的貢獻，那麼5G技術到底能為這次疫情做什麼？

▼▼▼點擊5G如何協助對抗疫情▼▼▼

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1. 24小時5G疫情直播

在疫情初期階段，武漢地區參照非典期間「小湯山」醫院模式，先後建造了「火神山」、「雷神山」等兩大臨時醫院，而兩大醫院的通信網絡卻面臨的巨大挑戰，此消息一出，中國三大電信運營商迅速開通5G，將5G信號、5G終端、5G視頻送到了武漢醫療前沿，華為組成特別保障組，並支持湖北運營商三天開通火神山醫院5G，億萬網民可以直接通過雲視頻眼見證火神山、雷神山醫院拔地而起，共克時艱。

2月2日上午，武漢火神山醫院正式交付。（新華社）

2. 5G+遠程醫療/遠程會診平台

雖然在4G時代，我們的技術已經基本可以實現遠程醫療，但考慮到這次疫情的特殊性，通過遠程醫療和會診不僅能夠避免交叉感染問題，還解決了醫護人員緊缺的情況，所以說，5G網絡在遠程醫療/會診中發揮了不可估量的作用。

5G遠程醫療/遠程會診平台（中關村在線提供）

基於遠程會議系統，各防疫部門和醫療衛生單位可通過會議視頻設備、電腦或手機APP等便捷實現內部線上會議，完成與其他單位的遠程視像會議，有效提升了疫情應對的指揮調度能力，保證各類指令快速傳達，同時減少人員聚集，增強各單位防控經驗交流，助力成都疫情防控工作。此前，金華市中心醫院正式啟用了5G雲會診系統後，成功完成了兩例新型冠狀病毒感染的肺炎急重症患者的遠程會診。

3. 5G熱力成像測温

當前，把疫情傳播扼殺在「搖籃」裏，體温檢測成為了第一道關口。現在正值疫情防控的關鍵階段，車站、學校、醫院、廠區、寫字樓宇等地實現體温實時測量則顯得更尤為重要。針對防控疫情體温檢測的新需求，「5G熱成像」讓測量體温更加高效安全。

5G熱力成像測温（中關村在線提供）

5G熱成像技術可通過視像畫面快速遠程篩查個人體温的特點，測温精度在±0.3℃以內。雖說由專人手持測温槍一樣可以起到測温效果，但如果人員聚焦和長時間停留，容易增加交叉感染的機會，5G紅外測温系統則可以有效規避這一問題。在該測温系統的支持下、高密度人群測温問題將得到較好的解決。

4. 5G智能機械人

在疫情面臨醫護資源緊缺的情況下，及時進行篩查和隨訪，但是想要做到「無接觸」、安全和高效，未免有些困難。尤其對於防疫工作人員來說，機械人的存在不僅可以遠程看護、測量體温、消毒、清潔和送藥等工作，還能有效減少人員交叉感染、提升病區隔離管控水平。

5G智能機械人（中關村在線提供）

助力病區醫護人員減少交叉感染，提升病區隔離管控水平，5G智能醫護機械人進入醫院後，可以在醫院大廳導診、宣傳防疫知識，這將分擔導診台人員的工作量，減少人流交叉感染機會。至於消毒機械人可以在疫區內進行醫藥配送工作，也可適配消毒藥水並進行地面消毒清潔工作。無人化操作不僅節約了人力成本，也將在很大程度上降低工作人員長時間在病區工作而導致交叉感染的風險。

寫在最後

5G疫情直播、遠程醫療/會診、熱力成像測温以及智能機械人的推出，全方位形成了5G應用智慧醫療系統，協助一線醫療團隊「戰疫」，讓我們見證了科技的力量，科技賦能防疫，相信我們將早晚打贏這場疫情防控戰。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】