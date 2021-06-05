普京稱美國正在步蘇聯後塵　即將重蹈帝國覆轍

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-05 18:04

「美國正在重蹈一個典型的帝國的覆轍，就像曾經的蘇聯那樣」，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對美國做出如上評論，並詳細解釋了其中的原因。

據俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯總統普京6月4日表示，他確信，美國正在重蹈一個典型的帝國的覆轍，即對自己無限的權力充滿信心，給自己製造不必要的問題，直到它們無法再處理這些問題為止，就像曾經的蘇聯那樣。

普京在參加年度經濟論壇聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）期間發表上述言論。

普京在該論壇上表示，不斷聽到來自美國國會和其它地方的威脅，所有這些都是美國內部政治進程的一部分。

聖彼得堡國際經濟論壇：圖為6月4日，俄羅斯總統普京在聖彼德堡以視像方式，與美聯社總裁兼行政總裁談話。（AP）

「這些人認為美國的經濟、軍事和政治實力非常強大，以至於覺得（他們造成的問題）並不嚴重，都可以解決。」

「你知道問題出在哪裏嗎？作為蘇聯曾經的公民，我會告訴你，帝國的問題是，他們認為自己如此強大，能夠承受小的失誤和錯誤。」

普京表示，帝國統治者認為他們可以通過恐嚇、説服、收買不同國家或團體，他們認為所有問題都可以用這種方法解決。

2011年3月10日，美國時任副總統拜登與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在莫斯科會晤。（AP）

「但問題愈來愈多，總有一天他們將無法應付。美國正以自信且堅定的步伐，走在蘇聯的老路上。」

另據俄羅斯衞星通訊社報道，普京在參加聖彼得堡國際經濟論壇時還評價俄美關係。普京表示，他計劃與美國總統拜登（Joe Biden）探討恢復雙邊關係的可能性，指出雙方有很多問題可以討論。

普京表示，他不期待與拜登的會晤能對俄美關係有任何突破性成果，但希望會晤以積極方式進行。

普京和拜登計劃於6月16日在瑞士日內瓦舉行會晤。