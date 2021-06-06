獲美媒主持人建議參選做眾議院議長彈劾拜登　特朗普連讚很有趣

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美國電台節目主持人魯特（Wayne Allyn Root）6月4日訪問前總統特朗普（Donald Trump）時提議他在國會中期選舉參選眾議員，成為眾議院議長後彈劾現任總統拜登（Joe Biden）。特朗普聽到後連續3次形容這個建議很有趣。

特朗普當天接受右翼評論員魯特電話採訪。魯特在節目中稱：「我想你2024年參選，但與其等到2024年，為何不在2022年美國國會（選舉）競選佛羅里達州（Florida）眾議院議席，領導我們大獲全勝，在眾議院贏得50席，然後你成為眾議院議長。」

美國前總統特朗普6月5日在北卡羅來納州共和黨大會講話期間鼓掌。（AP）

魯特指：「你將在他（任職總統的）最後2年除去（這個人），然後你將成為總統。做吧！那樣做吧！你將成為民間英雄」。

↓去片聽特朗普如何回應主持人的建議：

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特朗普回答：「你知道嗎？它十分有趣，這是如此有趣。有人曾說（讓我）參選參議員，好啦，競選參議院（議席），但你知道嗎？你的主意可能更好，這相當有趣。」

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