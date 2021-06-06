「全球最低企業稅率15%」倡議下一步怎麼走？　這些問題要處理

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-06 22:44

七國集團（G7）財政部長6月5日達成協議，同意全球最低企業稅率為15%。惟它需在經濟合作與發展組織（OECD）會議和二十國集團（G20）財長會議上，得到低稅率和發展中國家的支持。此外各國亦仍然要討論具體的實行方式。

OECD會在法國巴黎舉行會議，135個國家會就最低企業稅率進行談判。

G7峰會則於6月11至13日舉行，會上達成的協議，會為OECD的談判提供所需動力。G20財長會7月在意大利威尼斯召開，各國會繼續商討有關稅率的事項。

G7：圖為6月5日，愛爾蘭財長多諾霍（右）與日本財務大臣麻生太郎（左）在英國倫敦的七國集團財長會上會面。（Reuters）

與避稅天堂協調

愛爾蘭及其他低稅率國家或會反對協議。目前眾多科企已在稅率較低的愛爾蘭設立歐洲總部，這些企業的投資為愛爾蘭帶來經濟增長。若各國決定最低企業稅率為15%，愛爾蘭可獲得的企業稅款收入會下降。愛爾蘭也不能再用低稅率來吸引企業投資。

愛爾蘭財長多諾霍（Paschal Donohoe）6月5日在Twitter上發文稱，任何協議也需要同時滿足到小國、大國、發達國家和發展中國家的需要。

愛爾蘭支持將最低企業稅率定為12.5%，包括匈牙利在內的低稅率國家或會支持愛爾蘭、要求降低最低企業稅率。不過路透社6月5日稱，低稅率國家不太可能導致整體談判失敗，比較可能的是爭取各國支持、將最低稅率盡可能降至接近12.5%，或尋求特定豁免。

G7：圖為6月5日，七國集團財長會與會人士在英國倫敦合照。（AP）

討論實務與細節

各國仍需要就一些指標商討，決定如何應用新最低企業稅率、以及要對哪些跨國公司實施新稅率。

其他仍待談判的事項包括：應否涵蓋投資基金以及地產投資基金、什麼時候實行新稅率、以及確保它與美國的稅務改革是兼容。

G7：圖為6月4日，英國財相辛偉誠（後排中央）與美國財長耶倫一同在倫敦蘭開斯特府，出席G7財長會。（AP）

數碼服務稅（digital service tax）

在歐洲有業務的美國大型科技企業，交稅是基於它們的總部所在地，但有歐洲國家如法國則認為，它們應按它在當地的營業額，向當地政府交稅。Tax Foundation網站的資訊顯示，歐洲OECD成員國中，有一半已宣布、建議或執行徵收數碼服務稅。

Tax Foundation是一個以美國為基地的、獨立稅務政策非牟利機構。

這些被徵收數碼服務稅的公司，主要是美國科企，導致美國威脅實行反制措施。

G7聯合公報目前就不同國家對大型科技企業徵收數碼服務稅一事持開放態度，表示應在應用新國際稅務規則、以及移除所有數碼服務稅之間，進行適當協調。

美國希望在各國就最低企業稅率達成協議時，儘快撤銷數碼服務稅。此事仍需要與各國商討。