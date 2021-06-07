日本奧委會會計部長電車月台墮軌　警初推判斷為輕生

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-08 01:18

日本東京6月7日早上發生一宗引人注意的乘客墮軌事件，在東京品川區的都營地下鐵淺草線站，一名日本奧委會（JOC）高層在月台墮軌，隨即被駛至的地鐵列車（電車）撞上死亡，警方根據現場情況，初步判斷他疑似輕生。

日本警視廳稱7日上午9時20分左右在都營地下鐵淺草線的中延站北上月台內，一名50多歲男子自月台跳下電車車軌。

都營地下鐵淺草線部分路段因此停運約1小時20分鐘。

日本因為新冠肺炎疫情全無退熱迹象，輿論對應否繼續舉行多表達反對意見，這也導致日本奧委會承受莫大壓力。圖為2020年12月1日鏡頭下位於御台場一個為東京奧運會而設戶外裝置，它的設計的奧運五環標誌。（AP）

調查人員發現死者身份，是現年52歲的日本奧委會（JOC）會計部長森谷靖。他雖在事發後緊急送醫，但在送院途中不治。

日本警方仍在調查事件起因，惟根據現場情況，判斷他可能是輕生。《日本經濟新聞》稱，他沒有留下遺書。

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