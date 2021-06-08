拜登為何突然取消制裁北溪2號項目　俄媒：聯俄反華

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-06-08 03:07

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤前夕，美國取消制裁俄羅斯「北溪2」項目。分析認為，此舉是拜登為了拉攏俄羅斯共同對抗中國。

俄羅斯《新東方瞭望》雜誌網站6月3日刊文稱，美國取消「北溪2」項目制裁意在對付中國，但恐怕這只是白宮的一廂情願。

文章稱，美國情報部門在向國會提交的所謂「全球威脅報告」中聲稱，中俄比上世紀50年代以來的任何時候都更團結，而促成中俄親近的原因之一是美國的制裁。

2011年3月10日，時任美國副總統拜登與俄羅斯總統普京在莫斯科握手會晤。（AP）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪華時談到要和中國共同努力實現技術獨立並繞開西方的金融體系（美國正是在利用這一體系來實施制裁）。拜登政府起初對俄強硬、而後改變政策，原因就在於此。拜登意識到，制裁只會讓美國的兩個最強大的對手走得更近。

西方疏離俄羅斯的政策導致俄與中國加強聯繫。因此，對美國來説，放棄對「北溪2」項目的制裁便是美國向莫斯科伸出的「橄欖枝」。

但文章認為，對俄羅斯人來説，美國這番「好意」背後的反華政治考量使美國的發展不那麼牢靠且容易受到中斷，況且美俄之間其他諸多爭議問題仍然懸而未決，因此，想讓俄羅斯一夜之間實現向美國的戰略轉變只是美國的一廂情願。

白宮5月25日發表聲明稱，拜登6月16日在瑞士日內瓦會晤普京。這是拜登2021年1月20日就任美國總統後，首次與普京舉行會晤。