緬甸局勢｜昂山素姬代表律師︰案件7月底結案陳詞

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-08 02:27

緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）被控非法進口無線電對講機、違反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫規例、違反《國家機密法》，以及非法收受約60萬美元的罪名。其代表律師引述主審法官決定，稱涉及她的第一批刑事案件7月底結案陳詞。

她已否認上述所有控罪。她的代表律師稱，除了上述控罪，他3月30日知道她被加控違反《政府機密法》（Official Secrets Act），倘罪名成立她將被判入獄14年。

代表律師稱審訊會在下周一及周二（6月14日及15日）舉行。控方須在6月28日結案，但辯方可待到7月26日進行結案陳詞。

現年75歲的昂山素姬自2月1日軍方發動政變後遭拘禁，軍方沒披露軟禁她的地點，外界僅知道它在首都內比都（Naypyidaw）。

緬甸國務資政昂山素姬5月24日首次現身於首都內比都的特別法庭聽證會。這是2月1日遭到軍方扣押後，她首次公開露面。（Reuters）

她6月7日出庭時健康狀況看來良好。她的代表律師敏敏梭（Min Min Soe）對外轉達她的話：「要所有人保持健康」。

她對上一次露面發生在5月24日，她當時出席一個聽證會，維時30分鐘。這也是政變發生後她第一次出現於公眾視野。

緬甸軍方2月1日發動軍事政變奪權，她與總統溫敏（Win Myint）等多人被關押至今。除了她，2月1日以來有逾4,500人被捕。自她及執政黨全國民主聯盟（National League for Democracy，NLD）一些人被捕後，2月2日起緬甸多處有示威，軍政府在2月底3月初起加強鎮壓，迄今至少849人死亡。