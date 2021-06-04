緬甸局勢｜軍政府外交動作頻頻　敏昂萊晤東盟及NGO代表等

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-04 14:04

緬甸軍方2月1日發動政變奪權，迄今已154天。軍政府與外界接觸愈趨頻繁，東盟（ASEAN）外交人員6月4日抵達緬甸首都內比都（Naypyidaw）與緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面。他亦將與非政府組織（Non-Governmental Organisation，NGO）代表會面。

外界暫時未知使團會否與民族團結政府（NUG）會面。

紅十字國際委員會（ICRC）主席毛雷爾（Peter Maurer）6月3日與敏昂萊會面。毛雷爾要求緬甸軍方放寬人道援助途徑並恢復紅十字國際委員會對緬甸監獄的探視活動。《日本經濟新聞》引述知情人士稱，敏昂萊對他的要求不置可否。

汶萊第二外長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）與東盟秘書長林玉輝3日晚抵達緬甸首都內比都，翌日上午將與敏昂萊會面。

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美高官訪問東盟3國

在緬甸軍方因發動政變導致國家被裁判之際，軍方外交動作頻頻。而主張對緬甸制裁的美國，其副國務卿舍曼（Wendy Sherman）先後訪問印尼、柬埔寨和泰國。

舍曼6月1日訪問柬埔寨，對中國在柬埔寨建立軍事設施表達嚴重關注，敦促柬埔寨保持獨立平衡的外交政策。

她2日訪問泰國期間重申美國協助泰國抗疫的承諾，當中包括向對方提供3,000萬美元。

歐盟代表訪印尼

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）6月1日至4日訪問印尼，期間呼籲加深雙邊關係，團結應對中美對抗加劇的戰略動盪。