拜登首次出訪赴G7峰會　英國舉辦地保安費高達7000萬鎊

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-08 16:23

為確保七國集團（G7）峰會安全召開，位於英國英格蘭西南部的卡比斯灣將花費近1億美元保安費用，引發爭議。

美國《商業內幕》網站6月7日報道，當地警方透露，為了「今年英格蘭最重要的保安事件」，卡比斯灣所屬的康沃爾郡和周圍的德文郡已經準備了數月之久。德文郡和康沃爾郡警局督察霍爾（Joe Hall）説，「我們為最壞和最好的情況都做足了準備。」

報道稱，為了保障本次峰會的順利進行，當地警方將採用「互助」的模式，這意味着英格蘭其他地區的警察部隊將被借調至康沃爾郡，為周末的峰會保安提供足夠的警力。預計將有多達5,000名警察從英格蘭各地調撥到康沃爾郡。

為了應對潛在的抗議活動，當地警方還將部署經過專業防暴訓練的專業警察部隊。在峰會期間，150隻警犬也將投入「戰鬥」。

此外，當地警方還將動用康沃爾郡和德文郡警察局的大批無人機，用以居高臨下地實施監視。

不過有警方人士指出，這些執行保安任務的無人機自身安全可能將受到海鷗的威脅。代理警長琳齊（Chris Lindzey）稱，「我們會竭盡全力阻止海鷗築巢，因為它們有時會撲向我們的無人機。」

在海上，警方將部署警用快艇在卡比斯灣巡邏，以保證與會領導人的安全。霍爾説，「作為保安任務的一部分，我們不僅僅會在陸地上巡邏，同時也會在空中和海上展開巡視」，「人們會在這些地方看到警察的存在，但這沒什麼可擔心的。我們的作用是確保與會代表的安全。」

英國《衞報》透露，本次峰會的保安工作預計花費將高達7,000萬英鎊，相當於近1億美元。抗議者「抵制七國集團聯盟」（Resist G7 Coalition）的活動人士表示，「花錢的是七國集團，而不是抗議者」，並抱怨稱，警方處理該事件的方式增加了成本。

抗議者們還表示，舉辦這次活動的成本最好花在減輕附近的貧困上，那裏是英國最不富裕的地區之一。