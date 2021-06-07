全球最低企業稅G7「過關」只是開端　法國：説服中國是一場硬仗

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-07 22:04

七國集團（G7）成員國6月5日發表聲明稱，已就「至少15%"的全球公司稅和更好地分配來自跨國公司，特別是數字巨頭的稅收」達成協議。法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）認為，接下來要説服世界各國接受這樣的最低稅務協議，重要場所將是7月9日和10日在威尼斯20國集團（G20）財長會議。勒梅爾表示，説服中國等國將是一場硬仗。

G7財長會6月5日在倫敦召開。（AP）

據法新社6月6日報道，勒梅爾當天表示，他預計20國集團內部將進行一場「艱難的鬥爭」，以説服中國等「其他大國」批准七國集團前一天宣佈的全球跨國公司最低稅的協議。

勒梅爾在接受Europe 1/CNews/Les Echos聯合採訪時説：「我相信我們會贏下來，因為七國集團給予了這種極其強大的政治推動力。」

勒梅爾解釋稱，這可能帶來可觀的稅收，但是它們是公平的稅收，它們不會懲罰一個國家或另一個國家。他估計，對於數字巨頭來説，這可能給法國帶來「比通過國家稅收得到的4億歐元更重要的東西」，他預估每年獲得可能在5億歐元到10億歐元之間的稅收。

關於跨國公司的最低稅率，勒梅爾指「基數會更廣，因為它涉及影響到非常多的公司。」他補充説：「我們正在討論歐洲層面的幾百億歐元和法國層面的幾十億歐元。」

報道稱，G7的這一協議受到美國總統拜登（Joe Biden）上任以來在稅收問題上轉變的鼓舞。這也符合經合組織（OECD）正在進行的關於大型技術公司的關注，這些公司通常是美國公司，儘管利潤巨大，但由於在公司稅率很低或在沒有公司稅率的國家註冊，所以支付的稅款很低。

耶倫稱，G7會議期間，她看到的是深度合作，以及協調和解決更廣泛全球問題的意願。（Getty）

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，這一「重大且史無前例的承諾」將終止她所説的全球稅收的逐底競爭。

耶倫還認為，G7會議也標誌着拜登主導回歸多邊主義，與前總統特朗普（Donald Trump）疏遠了許多美國盟友的做法形成反差。

德國財長朔爾茨（Olaf Scholz）也稱全球最低企業稅將改變世界，帶來數十億英鎊的稅收收入，否則這些收入轉將被移到低稅率國家。

據悉，全球最低企業稅率主要針對的是Google、Facebook、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等跨國科技巨頭，該協議將重新定義跨國企業徵稅的方式和地點，這也將理論上終結「避稅天堂」的存在。

《華盛頓郵報》分析指出，該協議除了會遭到企業遊説者的反對，還會有更多的障礙隱約出現，包括來自愛爾蘭等低稅國家的反對，以及中國和俄羅斯可能的不服從。在工廠離岸外包超過30年之後，任何全球最低稅率也可能只會最小程度地改變全球生產和投資格局。