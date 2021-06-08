新冠肺炎｜世衛：不能強迫中國提供更多病毒溯源數據

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-08 09:07

世界衛生組織（WHO）在6月7日的發布會上表示，不能強迫中國公布更多有關新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）起源的數據。

路透社6月7日報道，世衛突發衛生事件項目負責人瑞安（Mike Ryan）表示，他希望所有會員國合作，提交世衛溯源所需要的數據，瑞安指出，世衛不能強制要求中國提交額外的數據，以推進新冠溯源工作，但會提出下一步溯源工作建議。

瑞安強調，世衛無權要求中國必須提交哪些數據。

在此次發布會上，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還表示，疫苗分配不平等讓新冠病毒有機會繼續傳播，增加了病毒出現變異的機會，可能導致疫苗有效性降低。譚德塞指出，目前高收入國家已接種了全球近44%的新冠疫苗劑量，而低收入國家僅接種了0.4%的新冠疫苗。

譚德塞強調，疫苗分配不平等對所有國家都是威脅，受到威脅的不僅限於獲得了最少劑量疫苗的國家。現在一些國家已承諾分享新冠疫苗，世衛組織期待其在6月和7月兑現承諾。譚德塞同時呼籲到9月為所有國家至少10%的人口接種疫苗，年底至少為30%的人口接種疫苗。為實現這些目標，9月前還需要額外的2.5億劑新冠疫苗，其中6月和7月就需要1億劑新冠疫苗。