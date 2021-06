撰文: 王忠會 最後更新日期: 2021-06-07 20:35

新冠病毒(SARS-CoV-2)溯源調查持續引發爭議,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)受訪時表態,決心「徹查到底」,以及「美國將追究中國的責任」。

2021年6月2日,美國國務卿布林肯結束在哥斯達黎加的訪問,準備登機離開。(AP)

美國新聞網站Axios對布林肯訪問,6月6日在HBO播出。他稱拜登政府決心就新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)源頭追查到底(Have to get to bottom of this.),亦會向中國追究責任。

布林肯稱徹查病毒源頭是防止下個大流出現的方法,或是至少做得更多、以減輕疾病對人類的影響。

他批評中國仍未做到外界所需的透明度。他呼籲北京提供所有關於疫情大流行的資訊,以及容許國際調查員在調查上獲得全面的准入。