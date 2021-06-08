美國批准治療阿茲海默症新藥Aduhelm　近20年來首次

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-08 09:41

美國食品和藥物管理局（FDA）6月7日批准了治療阿茲海默症（俗稱老人痴呆症）的藥物Aduhelm，這是美國近20年來首次批准治療阿茲海默症的新藥。

圖為阿茲海默症藥物Aduhelm的產品影像。美國FDA在6月7日批准了Aduhelm的使用。（AP）

Aduhelm由美國藥廠百健公司（Biogen）研發，是首款針對引起阿茲海默症的「類澱粉蛋白」（Amyloid）的藥物。藥物被指可減少類澱粉蛋白的出現及累積，繼而起到治療阿茲海默症的作用。

FDA聲明表示，有大量證據表明Aduhelm能減少大腦中的類澱粉蛋白斑塊，可預期能對患者產生重要效果。

不過Aduhelm的藥效仍有爭議，Biogen在2019年進行第三期臨床實驗期間，因發現藥物在減緩記憶力及思維能力衰退部分效用有限而一度喊停。FDA在2020年11月召集的獨立專家小組亦認為，並無足夠證據證明這種藥物的療效。

雖然Aduhelm對改善記憶力及思維能力衰退效用存在爭議，但在減少大腦中的類澱粉蛋白斑塊則顯著有效。根據研究指出，與服用安慰劑患者相比，服用Aduhelm的患者通過PET 掃描，類澱粉蛋白減少大約30%。