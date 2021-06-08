民調：因疫情應對不力　拜登訪歐前美國形象在法德下滑

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-08 16:46

6月7日公布的一項調查顯示，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情應對不力的影響，美國作為全球領袖大國的聲譽，在法國和德國民眾中受損。疫情已導致美國近60萬人喪生。

路透社6月7日文章稱，在美國總統拜登（Joe Biden）出訪歐洲前夕，德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）和貝塔斯曼基金會（Bertelsmann Foundation）進行的這項調查顯示，拜登尚未能挽回美國在疫情前的地位。中國的聲譽小幅提升。

根據美國3月26日發布的研究報告，如果採取更有效的策略，美國前總統特朗普（Donald Trump）本可以使國內新冠死亡病例減少40萬。而在11個國家進行的調查發現，拜登政府就任的前3個月，並未改變法國和德國人對美國全球影響力的看法。這些結果與2020年的調查一致，較疫情前數據下降了約10個百分點，而對中國的看法則改善。

僅51%德國人認為美國是可靠的夥伴；法國、英國、波蘭則分別為60%、67%和76%；少於25%的土耳其人信任美國。該調查還顯示，大多數美國人將歐盟視為可靠的夥伴。大多數受訪者仍認為，美國應該參與歐洲的防禦和安全，但瑞典和土耳其的受訪者除外；瑞典對此的看法出現分歧。

這項調查於3月29日至4月13日通過網絡進行，對加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、土耳其、英國和美國等11個國家的各1,000名成年人進行抽樣調查。