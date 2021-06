拜登《華盛頓郵報》撰文談訪歐之行　三度提及中國

美國總統拜登(Joe Biden)6月10至16日訪問歐洲,是他上任後的首次外訪。美媒6日刊登拜登的評論文章,標題是《拜登:我的訪歐洲行程與美國團結世界上的民主國家有關》(Joe Biden: My trip to Europe is about America rallying the world's democracies)。