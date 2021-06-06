拜登《華盛頓郵報》撰文談訪歐之行　三度提及中國

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-06 22:08

美國總統拜登（Joe Biden）6月10至16日訪問歐洲，是他上任後的首次外訪。美媒6日刊登拜登的評論文章，標題是《拜登：我的訪歐洲行程與美國團結世界上的民主國家有關》（Joe Biden: My trip to Europe is about America rallying the world's democracies）。

《華盛頓郵報》6日刊登文章，拜登在當中提及，在這個全球不確定時刻，世界仍在與百年一遇的大流行病搏鬥。是次行程是關於美國實現對盟友和夥伴的更新承諾，以及展示民主國家在這個新時代迎接挑戰以及阻止威脅方面的能力。

拜登：圖為6月4日，美國總統拜登和妻子吉爾在特拉華州準備登上總統專機空軍一號、前往首都華盛頓。（AP）

3次提及中國

拜登說，不管是在結束各處的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、在正在加劇的氣候危機時應需求、還是在正視中國和俄羅斯政府的有害活動方面，美國都必須實力地位領導全球。

他稱，世上主要的民主國家在提升更具韌性並支持全球發展的物理、電子和衛生基礎設施方面，會提供一個中國以外的、高水平的選擇。

拜登在文中稱，14日會在比利時首都布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會面，討論美國和歐洲可如何就應對全球挑戰密切協調。他們會集中確保，會由市場民主（market democracy）制定21世紀的貿易和科技規則，而非由中國或其他人制定。