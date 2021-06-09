加拿大新增兩個港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-09 05:43

加拿大移民部長曼迪仙盧（Marco Mendicino）6月8日宣布，為在當地工作或畢業的港人提供取得永久居留權的兩個新途徑。

曼迪仙盧在聲明表示，加拿大政府對中國在香港實施《港區國安法》及當地人權狀況被侵蝕感到憂慮，因此決定推出多項回應措施，協助港人移居加拿大。

新措施分為兩種途徑，第一類為在申請前過去三年內從加拿大認可的專上教育機構畢業，其中最少50%的授課時間需要在加拿大，無論是親身或網上授課都可接受。

愛民頓（Edmonton）是港人熟知且受歡迎的城市。（Getty Images）

另一類申請者則需要在申請前三年內，在加拿大全職工作最少一年，或透過兼職獲得相當於一年的工作經驗，惟全職學生的兼職或自僱人士則不在計算之列。他們需在申請前的五年內曾在加拿大認可的專上教育機構畢業或取得外國相等的資格。

這兩類申請人需符合當地語言水平，持有特區及BNO護照，已取得加拿大臨時居留簽證，申請永久居留權時需身處加拿大並有意住在魁北克（Quebec）以外的地區。有關政策在6月1日生效，直到2026年8月31日為止，但強調可能隨時取消安排。

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