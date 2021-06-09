美國國會衝擊事件　參議院報告批評多個部門失職　呼籲亡羊補牢

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-06-09 08:05

美國國會1月初遭到時任總統特朗普（Donald Trump）支持者衝擊事件，參議院6月8日公佈調查報告，指事件的主要原因與多個聯邦機構嚴重誤判情況，而且部門間沒就所截獲的相關情報互相交流有關。

參議院規則委員會、國土安全與政府事務委員會聯合撰寫長達127頁的報告，當中批評聯邦情報機構未能對可能發生的暴力事件發出警告、國會警察和執法機構領導層缺乏計劃和準備，再加上多個部門在應對這宗衝擊事件過程中存在重大缺陷。

報告指出，國會警察（USCP）情報部門、聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）已經事先截獲相關威脅言論，但國會警察情報部門認為國會山遭襲的可能性「很小」甚至「不可能」，因此未有向警方和其他執法機構分享情報。

FBI和DHS亦低估網上威脅言論，沒有向負責華盛頓地區安全的執法部門發出威脅評估或情報簡報。報告認為，多個部門在情報工作方面出現嚴重失誤，導致執法人員在事件發生前沒獲得充分預警。

圖為2021年1月6日，美國國會大廈的警察試圖阻止示威者闖進國會。（美聯社）

報告同時批評相關部門推卸責任、延誤時機，導致騷亂發生時，國會警察準備不足、溝通不順、指揮調度混亂，造成增援部署受阻，導致國會「淪陷」。

撰寫報告的委員會建議擴大國會警方首長的權力，在緊急情況時可以直接要求華盛頓特區的國民警衛隊介入，取消現有由首長先向國會警方委員會提出緊急狀況，再向國防部申請授權出動國民警衛隊的程序。

國會警方歡迎報告內容，稱當局在事發前已有應對大型集會的部署，但不知道會有數以千計暴徒準備襲擊的計劃，因此認為有需要改善聯邦部門之間及國會警方本身的情報分析及分發能力。