拜登起程訪歐　旨在鞏固盟友關係　抗衡中國影響力

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-09 13:47

美國總統拜登（Joe Biden）6月9日起程，展開他上任後首次外訪之旅。他10日至16日訪問歐洲。他將參加七國集團（G7）峰會、北約峰會、美歐峰會及美俄峰會。

美聯社9日稱，他此行是為重新確立美國在世界舞台上的地位、對被其前任（美國前總統特朗普（Donald Trump））深深動搖的歐洲盟友，鞏固與他們的關係，並在威權主義勢力崛起之際，推動民主成為的唯一堡壘。

拜登訪歐：圖為美國總統拜登3月16日在安德魯斯空軍基地乘搭直軍一號。他在進入機艙前揮手。（AP）

協助發展中國家 抗衡中國影響

他6月9日抵達英國後，會向駐英美軍發表講話。他10日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面，11日至13日出席在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行的七國集團（G7）峰會。他14日至15日在比利時首都布魯塞爾參加北約峰會和美國-歐盟峰會。拜登在16日前往瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京舉行雙邊會晤。

儘管外界認為拜登的歐洲之行着重發放訊息多於達成協議，國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱他與G7領袖將向發展中國家提供資金，協助它們提升實質、數碼、醫療建礎建設。他稱這是一個相對中國所提供的方案而言，是高質素、對氣候友善、透明以及建基於規則的選擇。

拜登會與北約盟友會面時，會嘗試改善他們因為特朗普而變差的關係。他們將討論共同面對的策略挑戰，包括氣候變化，以及自阿富汗撤軍的議題。

拜登上訪前，已公開闡明他此行來意。《華盛頓郵報》6日刊登拜登撰寫的評論文章，拜登在當中提及，在這個全球不確定時刻，世界仍在與百年一遇的大流行病搏鬥。是次行程是關於美國實現對盟友和夥伴的更新承諾，以及展示民主國家在這個新時代迎接挑戰以及阻止威脅方面的能力。

美國總統拜登稱關於撤出阿富汗一事，與北約協調並同步進行。北約盟軍2021年4月14日同意，受北約指揮的外國部隊也將撤離，5月1日起開始撤軍。圖為2021年4月14日，拜登於白宮公布撤走駐阿富汗美軍的計劃。（AP）

美俄峰會 領袖恢復「連線」

拜登在與普京（Vladimir Putin）會面時，料將提及俄羅斯干預美國選舉，以及俄羅斯被指與針對美國及一些國家的黑客攻擊有關。

不論外界還是俄羅斯本身，都不對是次會面寄予厚望。俄衛網6月1日引述俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，俄羅斯對普京及拜登會晤後的突破和歷史性決定不抱有幻想。有英媒稱，這場對話看來注定令人憂慮，對有實際成果的期望不大，但有望改善關係及增進了解。有俄羅斯專家則認為，軍控和戰略穩定問題或將成為這次會談的唯一實際結果。