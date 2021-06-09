馬克龍遭掌摑︱重溫政客當眾被攻擊事件　有人「中蛋」後幽默應對

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-09 20:24

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月8日落區視察期間，突然遭一名男子當眾掌摑，當地政界一致譴責這宗襲擊事件。政界人士經常出入公開場合，加上政治議題向來充滿爭議，多國也曾發生政客當眾遇上攻擊的事件，當中有人曾幽默應對掟蛋事件、有人鎮定回應，也有人與施襲者打架。

馬克龍：圖為2021年6月8日，法國總統馬克龍（白衣者）在南部德龍省被人當眾掌摑，保安保護他。（Reuters）

馬克龍6月8日在法國南部德龍省（Drome）視察。馬克龍走向人群與民眾互動握手時，一名男子掌摑他，亦有人高喊「打倒馬克龍主義」（Down with Macron-ism）。事發後，兩名男子遭警方拘捕。

其他曾當眾遇上攻擊的政治人物還包括：

小布殊遭記者扔鞋

美國前總統小布殊（George W. Bush）2008年在任時訪問伊拉克，他於當年12月14日在巴格達（Baghdad）舉行告別記者會時，遇上有記者扔鞋襲擊他。

埃及al-Baghdadia電視台的伊拉克裔記者扎伊迪（Muntadhar al-Zaidi）當時脫下他的兩隻鞋，逐隻扔向小布殊。扎伊迪用阿拉伯語高喊：「這是伊拉克人的告別之吻，你這條狗！」

小布殊避開扎伊迪的攻擊、沒有被鞋擲中，他其後還表示：「你可能會想知道這件事，他扔向我的一雙鞋，尺碼是10號。」

Alright it is that time of the year. December 14th 2008, heroic Iraqi journalist Muntadhar al-Zaidi throws his shoes at President George W. Bush. The most EPIC chanclazo thrown to a war criminal. pic.twitter.com/lOKfgBAGlD — Estefanía (@transb0rder) December 14, 2019

吉拉德遭學生扔三文治

澳洲前總理吉拉德（Julia Gillard）2013年在任時，她到訪昆士蘭（Queensland）一間學校期間，遭一名學生向她投擲維吉麥果醬（Vegemite）三文治。吉拉德當時回應稱，「有一個孩子認為，他可能只是有點頑皮。」

據學校職員指，16歲男生湯姆森（Kyle Thomson）是投擲三文治的人，但湯姆森否認此事，並指他當時在阻止其他人投擲三文治。

澳洲前總理吉拉德：圖為2012年9月25日，澳洲時任總理吉拉德在美國紐約市聯合國總部出席記者會。（Getty）

阿諾舒華辛力加「中蛋」

美國前加州州長、前荷里活影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）2003年參選加州州長。他當年出席競選活動與支持者握手時，有人向他投擲生雞蛋，結果他肩部「中蛋」。

競選團隊的工作人員嘗試幫他清理，不過他若無其事地繼續與民眾打招呼，最終脫下外套、上台演說。

阿諾舒華辛力加事後表示，投擲雞蛋是言論自由不可或缺的一部份，這是一種活躍的政治交流。他幽默地說：「這個人（擲蛋的人）現在欠我一塊煙肉。因為事情就是這樣，你不能只吃雞蛋，不吃煙肉。」

澳洲前議員出拳反擊

新西蘭基督城（Christchurch）2019年3月15日有兩間清真寺發生恐怖襲擊。澳洲前昆士蘭參議員安寧（Fraser Anning）當年3月16日在任時評論事件，稱穆斯林移民湧入是問題所在，言論引起澳洲朝野及世界各地民眾不滿。

墨爾本（Melbourne）一名17歲少年2019年3月16日一邊手持手機拍攝，一邊將生雞蛋擲向安寧的頭部。安寧其後打了男子一拳，兩人更大打出手。警方拘捕這名男子，但後來釋放他，也沒有起訴他。