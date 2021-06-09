拜登撤銷特朗普時期針對TikTok與WeChat禁令　下令作新保安評估

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-09 23:11

白宮6月9日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）簽署新行政命令，以撤銷前朝特朗普政府時期一系列針對中國應用程式TikTok（抖音海外版）與WeChat（微信海外版）的禁令，改為下令美國商務部對外國對手（foreign adversary）的應用程式作保安風險新評估，並指明外國對手包括中國。

白宮2021年6月9日公布拜登簽署新行政命令的消息（網站截圖）

美國前總統特朗普（Donald Trump）於2020年簽署行政命令封殺TikTok與WeChat，包括擬禁止新用戶下載有關程式、禁止與TikTok及WeChat有技術交易，這些禁令之後在法院受到挑戰，一直未有正式生效。

拜登如今的新行政命令，則是推翻針對TikTok與WeChat的禁令，至於特朗普在2021年1月簽署禁止與8個中國軟件交易的命令，也一併撤回。

審視外國對手的應用程式

拜登要求商務部作新的保安評估，審視那些涉及由外國對手（foreign adversary）擁有或控制或由其管轄的人設計、開發、製造或提供的軟件程式，並指外國對手包括中國，可能對美國和美國人的國家安全構成不當或不可接受的風險。

路透社又引述白宮官員指，另一個有關TikTok的美國國家安全評估會繼續進行。

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