英國會辯論香港人權問題　促為97後出生人士提供定居途徑

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-06-10 06:39

英國國會6月9日辯論香港人權問題，會上多名來自不同黨派的議員要求政府推行多項協助港人的措施。英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）指，當局已經有多項政策向港人伸出援手。

議員在會上表示，關注香港的形勢，指《港區國安法》和侵犯香港電台等新聞自由等問題，是對香港的攻擊和侮辱簽署《中英聯合聲明》的英國。

建議要求滙豐銀行等英資企業拒絕支持打壓民主自由行為

他們認同英國向BNO護照持有人提供簽證的政策，但指當局可以再提供更多措施，包括為97後出生而沒持有BNO的香港年輕人提供定居方式、考慮撤回香港終審法院的英籍非常任法官、要求滙豐銀行、太古及怡和等英資企業拒絕支持打壓民主自由的行為、以及在即將舉行的七國集團（G7）峰會討論香港問題等。

亞當斯回應指，英國政府至今已經提出多項惠及港人的政策，包括BNO簽證和暫停與香港移交逃犯協議等。至於為年輕港人提供定居的問題上，他指出他們可以透過現有的工作假期等方式申請赴英。他亦表示，假如香港問題沒有成為G7峰會其中一個議題，他會感到驚訝。

加拿大發表香港情況研究報告

另外，加拿大國會公民及移民常務委員會同日發表針對香港情況的研究報告，並提出15項建議，呼籲加國政府放寬留學簽證準則、延長年輕港人的工作假期簽證期限，以及豁免港人不受疫情旅遊入境限制的影響等。