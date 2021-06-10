新冠肺炎｜美國防疫新招：華盛頓州民眾打疫苗送大麻

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-10 10:08

為了鼓勵民眾接種「 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，快速提高疫苗接種率，美國華盛頓州6月7日宣布，所有年滿21歲的民眾在接種疫苗時，都將免費獲得一支卷好的大麻。

《華盛頓郵報》6月8日報道，華盛頓州酒類與大麻管理委員會（Washington State Liquor and Cannabis Board）7日宣布，一項名為「大麻推廣接種（Joints for jabs）」的疫苗推廣活動在該州立即生效，並且持續到7月12日。

該委員會強調，民眾只能在接種完疫苗的同一時間，領取免費大麻。

該委員會表示，「（委員會）收到了大麻零售商的多次請求，他們要求開展促銷活動，以支持各地的疫苗接種工作。」

據悉，華盛頓州是美國最早將大麻合法化的州之一，早在2012年美國就宣布將大麻合法化。2013年，華盛頓州正式批准大麻產業的新法規，允許對大麻進行娛樂性銷售。

報道稱，最近幾日，美國民眾的日均接種量已降至100萬劑以下，較4月中旬的高位330多萬劑下降了三分之二以上。華盛頓本地目前有58%的人口至少接種了一劑疫苗，49%的人口完全接種了疫苗。

而疫苗接種速度的下降，直接危及了拜登（Joe Biden）此前定下的目標：到7月4日，美國計劃讓70%的成年人口至少接種一劑新冠疫苗，並讓1.6億人完成接種。