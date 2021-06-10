拜登抵達英國　擬公布向全球捐贈疫苗計劃

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-10 06:42

美國總統拜登（Joe Biden）6月9日抵達英國，準備出席七國集團（G7）峰會，重申美國已經回歸國際舞台和加強與歐洲的合作。另外他可能會公布美國向全球供應疫苗的計劃，並預計盡快與英國商討互相開放邊境的可能。

拜登乘坐空軍一號（Air Force One）專機飛抵英國的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall），他向駐當地美軍發言，表明美國重返國際舞台，民主國家共同應對最艱難的挑戰，以及對大家將來最為重要的問題。他表示華府承諾以實力領導大家，捍衛價值等。

拜登在華盛頓出發前表示，這次歐洲之行的目標是加強盟友間的合作，並向中國及俄羅斯強調美國及歐盟關係牢固。他之後強調，華府無意與俄羅斯衝突，而是希望與莫斯科建立穩定而可預測的關係，但假如俄羅斯政府參與危害國際社會的行為，美國會毫不猶疑作出回應。

美國總統拜登（Joe Biden）6月9日抵達英國，在米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）向駐當地美軍發言。（Reuters）

另外新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍然肆虐全球，路透社同日引述消息人士報道，美國準備購買5億劑輝瑞（Pfizer）疫苗，並將這批疫苗在未來兩年捐贈大約100個國家和地區。拜登預計在10日公布消息，他抵達英國後表示，華府需要結束世界各地的疫情。

國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則指，拜登決心分享疫苗，指此舉符合公共衛生及戰略利益，並稱拜登希望展示民主國家是為各地民眾提供最佳方案的地方。