G7峰會前夕北愛爭議升溫英歐談判瀕破裂　約翰遜否認　拜登傳介入

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-10 11:33

英歐貿易談判在七國集團（G7）峰會舉行前夕疑瀕臨崩潰。歐盟警告如英國不全面履行脫歐協議中涉及北愛爾蘭的內容，或會對英國實施關稅以及反制措施。英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱談判無危機、非常樂觀，但美國總統拜登（Joe Biden）則傳將警告。

歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）要求英國一定要開始檢查進入北愛爾蘭的貨物。但倫敦暗示仍擬讓大不列顛島的貨物暢通無阻地進入歐盟。

他與英國脫歐大臣弗羅斯特（David Frost）交談後在倫敦對記者稱，歐英關係「處在十字路口」：「耐心已所餘無幾。」弗羅斯特稱兩人在倫敦2小時的會面中，在檢查貨物方面沒有突破，但也不是談判破裂。

會面後英歐同意6月30日前達成解決方案。6月30日歐盟禁令生效，將禁止大不列顛島的香腸及免治肉運到北愛爾蘭。

愛爾蘭與北愛爾蘭邊境使否設立「實體邊界」一直是英國脫歐談判最大爭議之處。成立「實體邊界」或「硬邊界」違背《貝爾法斯特協議》精神，或會危及北愛爾蘭和平進程，引發暴力事件。一向主張北愛與愛爾蘭統一的新芬黨更曾說倘若有「硬邊界」，會推動舉行統一公投。圖為一輛拖拉機跨過兩地邊境。（Getty）

英國首相約翰遜6月9日稍晚時稱，英歐談判沒危機，稱：「我對此非常非常樂觀，我想（一個保護貿易以及和平進程的方案）是『容易實現』（easily doable）的 。」

英國脫歐前，雙方已一直在就如何防止北愛及愛爾蘭出現「硬邊界」、同時在脫歐後保護英國內部貿易爭論不休。

美國總統拜登6月9日抵達英國，在米登霍爾皇家空軍基地向駐當地美軍發言。（Reuters）

擁有愛爾蘭血統的美國總統拜登對此非常關注。英國《泰晤士報》6月7日引述匿名消息人士稱，他會在10日與約翰遜會面時，警告英國勿背棄脫歐協議，如問題仍得不到解決，會影響英美貿易協議。

內文稱拜登亦會向歐盟表明，他期望歐盟停止官僚主義的做法，以及採取一個更有彈性方法去執行協議。