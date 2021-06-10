歐盟譴責香港選舉改制　中方促停止插手香港事務

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-10 11:34

歐盟6月9日發表聲明譴責香港選舉制度改革，並稱考慮派出歐盟高官訪問香港。中國駐歐盟使團發言人做出回應。

2021年3月22日，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利在布魯塞爾出席記者會。（AP）

據英國路透社報道，歐盟6月9日對香港政治制度進行重大改革表示譴責，稱中國違背了其國際承諾，並考慮派一個代表團訪問香港。

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell）在聲明中稱，由中國及香港立法機關分別於2021年3月和5月對香港選舉制度做出的修改是對一國兩制原則的又一次破壞。

中國駐歐盟使團發言人6月9日在官方網站發布消息，敦促歐盟停止插手香港事務。

發言人稱，香港立法會於5月27日審議通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，該《條例》已於5月31日刊憲公布、正式生效。《條例》有力維護中華人民共和國憲法和香港基本法確定的香港特區憲制秩序，將有助香港開創發展繁榮的新篇章。

發言人指出，歐盟無視香港國安法和完善選舉制度給香港社會帶來的積極成效，無視自身人權和制度弊病，一再打着民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務、破壞一國兩制和香港繁榮穩定，甚至對中國和香港特區立法機關的正當立法行為指手畫腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人強調，中方再次敦促歐方停止插手香港事務，停止針對中國搞小圈子的徒勞之舉。任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。