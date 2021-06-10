莫里森求助G7與WTO對抗中國　遭國內省長警告或成最大輸家

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-10 15:55

中澳關係持續緊張，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）求助七國集團（G7）和世界貿易組織（WTO）對抗中國，遭省長警告將成最大輸家。

2021年5月13日，澳洲總理莫里森在國會出席問答環節。（Getty）

據美國彭博社報道，澳洲總理莫里森6月10日表示，澳洲政府正尋求在世界貿易組織採取行動，解決與中國的葡萄酒關稅貿易爭端。

莫里森10日在接受採訪時説：「澳洲的大麥生產商和葡萄酒種植者成為了（中國對澳）貿易制裁的目標，我們認為這是完全不合理的。」他又説：「我們正尋求將這些問題提交世界貿易組織，以在那裏得到解決。」

當被問及澳洲政府是否已就葡萄酒關稅問題向世貿組織提出申訴時，澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）的發言人表示：「我們正在認真考慮下一步向世貿組織提出申訴。」澳洲此前已經在世界貿易組織就中國對澳洲大麥徵收關稅採取了行動。

澳洲總理莫里森9日在珀斯一家智庫發表外交政策演講，呼籲即將召開的七國集團領導人會議支持世界貿易組織進行改革，以懲罰經濟脅迫行為。

雖然莫里森沒有點名，但媒體廣泛認為他指的是澳洲與中國的貿易爭端。

莫里森的上述言論6月10日遭到西澳洲省省長麥高文（Mark McGowan）批評。

據《澳洲人報》報道，麥高文再次抨擊澳洲聯邦政府處理與中國緊張關係的方式，稱一些官員的言論「太瘋狂」。他敦促澳洲政府停止發表煽動性言論，「這在任何形式上都不符合我們的國家利益。」

他又指，中國是澳洲的最大客戶，「如果我們失去與中國的貿易關係，對澳洲的經濟後果絕對是災難。」「我認為我們需要在語言和處理這些事情的方式上要非常小心，因為我們可能會成為最大的輸家。」