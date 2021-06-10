在家工作爭論︱FB將放寬讓更多員工WFH　蘋果促員工返公司惹反彈

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-10 20:45

隨着愈來愈多人接種新冠疫苗，美國多州陸續放寬防疫限制，也引來對在家工作（Work from home，簡稱WFH）的議論，疫情趨緩後，員工還能夠在家工作嗎？Facebook宣布自6月中開始，將允許所有能夠在家工作的員工選擇是否繼續WFH。至於蘋果公司（Apple Inc.）則要求員工9月起每周回辦公室上班3天，引來部份員工不滿。

《華爾街日報》報道，Facebook將給予員工兩個選擇，一是繼續在家工作，二是混合模式，起碼有一半時間返回辦公室。

這間公司目前有約6萬名員工，公司未來會擴大能夠在家工作的職級，讓所有層級的員工都可以遠距離上班。

Facebook將給予員工兩個工作模式選擇，一是繼續在家工作，二是混合模式。圖為美聯社發布日期為2021年4月23日的設計圖片，顯示Facebook的標誌。（AP）

另一大型科企蘋果公司的安排也受到注目，據新聞網站The Verge指，蘋果要求員工自9月初起每周返回辦公室3天，但面對阻力，有約80名員工起草寫給行政總裁庫克（Tim Cook）的信件，呼籲他讓員工擁有更大的彈性，讓能夠遠距離工作者繼續選用最適合自己的工作模式。

自多國疫情趨緩後，各間大型企業給員工的工作模式安排也引發關注，企業一方面希望能夠藉更彈性的工作模式吸引年輕人才，但也有機構如羅兵咸永道會計師樓（PwC）指出，會鼓勵員工返回辦公室，以加強員工之間的聯繫。

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