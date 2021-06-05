特朗普Facebook帳戶遭停用2年　美國前總統批侮辱選民

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-05 13:57

Facebook 6月4日宣布暫停美國前總統特朗普的帳戶兩年，直至2023年，屆時再評估是否解封。特朗普批評公司的決定，形容是一種審查的形式，並且是對選民的侮辱。公司同日宣布修改如何對待違規政客的做法。

Facebook全球事務和通訊副總裁、英國前副首相紀理歷（Nick Clegg）發表網誌，稱將封鎖特朗普的帳戶兩年。他表示，公司屆時將評估特朗普對公眾的風險是否已經平息，並將考慮到外來因素，包括暴力事件、限制和平集會和其他導致社會不穩的原因。

特朗普發表聲明批評公司的決定，並再聲稱總統選舉涉舞弊。他指，「Facebook的決定侮辱2020年被操縱的總統選舉破紀錄7,500萬人和很多其他投票給我們的人」，形容公司的做法是審查和滅聲的行為，強調「最終我們將獲勝」。

他還揚言下次他於白宮的時候就再不會跟Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）吃晚飯，只會談公事。

圖為2021年4月23日，美國一部手機展示Facebook手機應用程式。（AP）

Facebook還表示，將不再為政治人物的欺騙或辱罵內容提供全面豁免。不過公司發言人確認，政治人物的帖文將獲豁免第三方事實查核。