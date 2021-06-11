國際奧委會執委會批准布里斯班申辦2032年奧運　7月全體表決

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-11 01:34

國際奧委會（IOC）執行委員會6月10日批准澳洲城市布里斯班（Brisbane）申辦2032年奧運的許可，預計可以在7月的全體大會上順利通過。

IOC執委會10日舉行會議，主席巴赫（Thomas Bach）會後宣布有關消息。他形容布里斯班的申辦計劃書反映有遠見的領袖如何認同以體育的力量，作為當地社區達致長遠傳奇的方式。

IOC大約100個成員國會在東京奧運舉行前兩天，即7月21日表決，巴赫認為布里斯班的建議令人難以抗拒，但強調舉辦決定權交由成員國手上。不過有關表決通常都是屬於「例行公事」，因此布里斯班很大機會繼墨爾本和悉尼後，第三個主辦奧運的澳洲城市。

國際奧委會屬意澳洲布里斯班舉辦2032年奧運，指當地有「大賽經驗」。圖為距離布里斯班不遠的黃金海岸（Gold Coast）在2018年英聯邦運動會的閉幕禮。（Getty Images）

布里斯班所在的昆士蘭省（Queensland）曾在2018年英聯邦運動會（Commonwealth Games），因此當地現有的體育設施、舉辦大型運動會經驗、良好總體發展計劃及氣候等條件，為其申辦奧運取得額外分數。

除了布里斯班，印尼、中國、匈牙利布達佩斯（Budapest）、卡塔爾多哈（Doha）及德國魯爾區（Ruhr valley）曾表態希望申辦。IOC在2019年更改申辦規則，以減低成本及簡化候選城市的申請程序。

東京奧運之後，巴黎及洛杉磯將分別於2024及2028年主辦奧運。