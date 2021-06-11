英美領袖會談結束　拜登宣布向低收入國家提供5億劑新冠疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-11 02:20

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與美國總統拜登（Joe Biden）6月10日在七國集團（G7）峰會前夕會面，約翰遜形容會談氣氛良好，雙方同意在多個問題上合作。拜登則宣布美國會為低收入國家採購5億劑新冠疫苗。

約翰遜表示，雙方會談大約1小時20分鐘，形容會談耳目一新，他們談及多項議題，並同意加強兩國合作。唐寧街（Downing Street）首相府之後公布會談重點，他們認同合作研究重開兩地旅遊，以及在兩國及全球分享抗疫資訊。

兩國領導亦重申英美自由貿易協定的重要性，促進和創造兩地就業，但沒有提及談判時間表。另外在北愛爾蘭問題上，他們強調遵守《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement），保障當地和平進展，同時認同英國及歐盟有責任合作找出可行方案，確保英國和愛爾蘭之間的貿易不受影響。

2021年6月10日，英國首相約翰遜（右）在七國集團峰會前夕與美國總統拜登會面。（AP）

拜登則指，兩人在會上討論氣候變化等連串議題，而在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上，美國在這場疫情災難上擁有第一手經驗，因此需要全球抗疫。他指出只要病毒仍然肆虐，就可能有變種的風險。

拜登認為，經濟開始走出疫情陰影，但重開經濟及邊境的關鍵是接種疫苗。他稱大家在遇上難題時，美國有責任伸出援手，指美國的價值號召他們盡一切所能為全球民眾接種疫苗。

他形容美國是疫苗的兵器庫，並宣布華府會採購5億劑疫苗，捐贈貧困國家。拜登強調此舉是為了拯救生命，沒有附加任何條件，並為此與全國的夥伴合作，領袖世界走出疫情。

拜登感謝輝瑞藥廠（Pfizer）的協助和英國的慷慨捐助，指全球擊敗病毒前，接種疫苗工作不會停止。