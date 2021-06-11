澳媒：澳洲必須行動　阻止印尼被中國掌控

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-11 10:03

澳大利亞偏保守派的《悉尼先驅晨報》7月10日刊發報道——《澳洲「必須採取行動」，阻止印尼落入中國掌控之下》。文章作者該報駐東南亞記者巴雷特（Chris Barrett）指出，中國與印尼在抗擊疫情、軍事演習等領域的合作，正是印尼「倒向」中國的證據。他還援引本國專家的話說，澳洲官員需要前往印尼刷「存在感」，以便拉住這位澳洲「最親密的朋友」。

報道稱，近期中國印尼雙方合作互動頻繁。上月初，中國海軍派出救援船協助打撈印尼海軍失事的「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）潛艇，緊接着，中國與印尼海軍又在雅加達附近海域舉行了海上聯合演練。在抗疫層面，中方也協助印尼採購醫療物資、支持印尼成為地區疫苗生產中心，從多渠道對印尼給予支持。

「在印尼總統佐科維多多的領導下，印尼將繼續向中國靠攏，這一趨勢還可能延續更久。」《悉尼先驅晨報》援引印尼前貿易部長席倫邦（Tom Lembong）的話說，倘若像美日印澳「四方安全對話」（Quad）這樣的組織想阻止印尼「全面倒向」（all-in）中國，他們必須花費數年時間構思對策，並且作出一致和持續的努力。

在上個月中國海軍協助打撈印尼軍方失事潛艇之際，巴雷特曾就中印尼兩國關係的話題進行炒作。他撰寫了一篇題為《中國將洲拒之門外，印尼卻與這個超級大國成了朋友》的文章，並援引澳大利亞國立大學首席分析師布拉克斯蘭（John Blaxland）的臆測稱，中國加大與東南亞國家合作的目的，是在發揮軟實力的同時，「向澳洲傳遞一種訊息」。

報道提到，相比中印尼兩國的互動，澳洲方面明顯做得不夠。自2020年2月印尼總統佐科維多多訪澳之後，澳洲和印尼兩國高層一直沒有接觸。一些澳大利亞印尼政策專家甚至發出警告，澳大利亞在印尼正處於「失勢」的危機之中。

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）東南亞項目主管布蘭德（Ben Bland）就對澳政府喊話說，若想繼續改善澳洲和印尼的關係，讓印尼成為澳「最親密的朋友」，澳洲的部長們也需要出現在雅加達。

諷刺的是，根據印尼官員的說法，對澳洲和印尼外交往來設限的，正是對中國與印尼往來頗有微詞的澳洲。印尼政府海事和投資部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）的發言人表示，一般來說，由於外交出訪的需要，在疫情旅行限制中，各國的部長級人員擁有「豁免權」。「可能對於澳大利亞官員的出訪，他們有自己的政策吧。」

墨爾本大學教授林賽（Tim Lindsey）認為，澳政府不應該因為謹慎而受到批評，因為印尼的疫情比其確診數字顯示的還要嚴重。兩國關係的主要問題在於民眾對印尼缺乏了解，這個鄰國是澳洲「意識中的一處盲點」。

相比澳學者充滿憂慮的分析，印尼前貿易部長席倫邦給出了不一樣的說法，他認為澳洲和印尼的關係並未受到影響，甚至還處在「歷史上最好的時期」。他舉例說，澳總理莫里森就任後的2018年的首次出訪就定在了雅加達，次年他又再次訪問。此外，兩國於2019年簽署了《全面經濟夥伴關係協定》（IA-CEPA）。去年底，澳方又向印尼提供了15億美元的貸款。

事實上，中國與印尼關係的迅速升溫是基於兩國之間巨大的互補性和合作空間，共同利益不斷增大，在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通方面都取得成績。