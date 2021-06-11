G7峰會前拜登約翰遜簽署新《大西洋憲章》暗指應對中俄威脅

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-11 11:57

英美延續80年前兩國簽署《大西洋憲章》的精神，美國現任總統拜登（Joe Biden）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）將目前的挑戰加入憲章內容，當中包括應對新世代威脅。新憲章與兩國領袖事後發布的聯合聲明，均未清楚點名任何國家，但看來它指的是中國與俄羅斯。

新《大西洋憲章》重申美英聯盟與和平繁榮的未來願景，涵蓋括8個領域，包括民主價值觀、國際秩序、主權、科技創新、集體安全、全球經濟、氣候變遷，與全球公共衛生。

新大西洋憲章中提到，美英打算加強維持需要透過合作來應對21世紀新挑戰的國際機構、法律與規範，並防範那些意圖破壞者；美英將通過以規則為基礎的國際秩序，共同應對全球挑戰，管控新興技術的風險，實現國家間開放公平的貿易。

在堅持主權完整部分，提及反對透過假訊息或其他惡意影響干預他國與選舉，也要捍衛國際海洋的飛越及航行自由。

此外新憲章提到，運用與保護科技的創新優勢，支持共享的安全，並在國內提供工作機會；有關集體安全、國際穩定與應對全面現代威脅的韌性，新憲章提到網路威脅，北約也將持續會是一個核子聯盟，美英在數碼空間、軍備控制，與非核擴散等領域，仍是努力降低國際衝突風險的負責任國家。