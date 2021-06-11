一分鐘看世界｜G7峰會開鑼、美台貿易官員對話、鼓勵打疫苗奇招

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-11 07:00

今天是6月11日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

G7峰會開鑼

G7峰會6月11日在英國揭幕，這是美國總統拜登訪歐行程的重頭戲。他在會前先與英國首相約翰遜會談，之後宣布向貧困國家捐贈5億劑新冠疫苗。拜登能否團結歐洲盟友備受關注，峰會焦點在於抗疫、新冠病毒起源、應對中俄、世貿規則等議題，據報峰會聲明可能會包含對中國強硬措辭，韓國政府公開表態「不會參與」……（點擊了解更多）

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美台官員對話

在中美商務部長通話的同一天，美國貿易代表戴琪與台灣經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行視像通話，討論貿易議題。兩方更計劃在未來數周內，重啟《貿易和投資框架協議》（TIFA）委員會的會議。分析認為在疫情緩解下，拜登政府正對中國展開新一輪猛烈攻勢……（點擊了解更多）

鼓勵打針奇招

各地鼓勵民眾打疫苗，古怪招數也盡出，除了美國華盛頓州向打針市民送大麻之外，南美洲有疫苗接種站公然播「愛情動作片」吸客。民眾希望通過疫苗達到群體免疫，但強生（Johnson & Johnson）行政總裁認為在未來幾年，民眾恐需每年接種額外的疫苗補充劑……（點擊了解更多）

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昂山素姬再遭加控罪名

遭軍方軟禁的緬甸前國務資政昂山素姬疑被轉移到秘密地點後，外界一直未知她的新軟禁地點，6月10日更傳出她再遭指控新貪污罪名的消息，她被指利用自己的名聲貪污，倘罪名成立，將判入獄最多15年……（點擊了解更多）

緬甸政變：圖為4月8日，反政變示威者手持緬甸國務資政昂山素姬的相片行經仰光（Yangon）甘馬育（Kamayut）一個市場。（AP）

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