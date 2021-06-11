澳洲總理訪問新加坡　李顯龍：必須學會與中國相處

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-06-11 15:58

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）前往英國出席七國集團（G7）前，先到訪新加坡。莫里森和新加坡總理李顯龍6月10日舉行會談。李顯龍表示，必須學會與中國相處。

《澳洲人報》中文網6月11日報道，李顯龍説，中國的高度存在意味像澳洲這樣的國家將不得不與中國共事，無論是利益一致的情況，還是需要相互配合的情況。

與莫里森舉行40分鐘的一對一會談後，李顯龍説，與中國的關係是 「世界每個大國最大的外交政策問題之一」。

李顯龍稱，「你需要與這個國家合作。它將會在那裏。它將會高度存在，你可以與它合作，你可以與它接觸，你可以與它談判，但這必須是一個長期和相互建設的過程。你不必變得像他們一樣，你也不能希望讓他們變得像你一樣。你必須能夠在這個基礎開展工作。」

報道稱，兩國領導人還建立一個價值3,000萬的合作伙伴關係，加快低排放燃料和技術的研發。莫里森稱，這將為澳洲工人提供更多的就業機會並降低企業的成本。

聯合聲明提到將致力推動兩國的旅遊氣泡計劃。他們確認開放邊境對後疫情復蘇的重要，但承認達成前或需要一段時間。莫里森提到，希望新加坡是繼新西蘭後第二個澳洲對外開放邊境的國家。