英女王95歲誕辰閱兵　受疫情影響再次縮小規模

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-13 07:05

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）6月12日慶祝95歲誕辰，她在溫莎堡（Windsor Castle）出席閱兵儀式。今次是王夫菲臘親王（Prince Philip）4月離世後，女王首次慶祝生日，而受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，閱兵規模連續兩年被迫縮小。

女王誕辰閱兵通常都會在倫敦市中心舉行，但因應疫情，活動改為在溫莎堡舉行。今年女王由表弟肯特公爵愛德華王子（Prince Edward，Duke of Kent）陪同出席，並保持社交距離。

英國御林軍及蘇格蘭衛隊F連隊參與閱兵，之後由發射41響禮炮及紅箭飛行表演隊（RAF Red Arrows）飛越上空致敬結束。

2021年6月12日，英國慶祝女王伊利沙伯二世95歲誕辰，空軍紅箭飛行表演隊（RAF Red Arrows）飛越溫莎堡，向女王致敬。（Reuters）

英女王的正式生日日期是4月21日，當局將6月第二個周六定為官方慶祝日。

今年生日亦正值七國集團（G7）峰會在英國舉行，女王11日在康沃爾郡（Cornwall）伊甸園（Eden Garden）出席一個活動，見到一個紀念蛋糕時，她嘗試以康沃爾郡尉（Lord-Lieutenant of Cornwall）博菜索（Edward Bolitho）的佩劍切蛋糕。雖然有助手表示旁邊有蛋糕刀可以用，但她展示幽默感，表示「我知道，這樣顯得更獨特」，隨即惹來全場一片笑聲。