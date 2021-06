G7峰會｜英女王接待與會國領袖　一句話逗笑全場盡顯幽默感

撰文: 張子傑 最後更新日期: 2021-06-12 15:27

七國集團(G7)峰會6月11日揭幕,英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)舉行歡迎會接待與會國領袖,亦是自王夫菲臘親王(Prince Philip)4月的喪禮以來,英國王室成員首度三代同堂現身公開場合。

女王伊利沙伯二世在康沃爾郡(Cornwall)伊甸園(Eden Project)舉行歡迎會,王儲查理斯(Prince Charles)與夫人卡米拉(Camilla),以及威廉王子(Prince William)和夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)都有出席。

而與會國領袖拍攝團體照時,女王展示幽默,突然轉頭看向首相約翰遜(Boris Johnson)說「你們是不是應該要看起來很愉快的樣子?」(Are you supposed to be looking as if you’re enjoying yourself?),引起大家的笑聲。

約翰遜回答說:「是的,絕對是」。他還稱:「儘管我們看起來不是,但我們很愉快。」

G7峰會:英女王伊利沙伯二世(中)6月11日在康沃爾郡伊甸園為與會國領袖舉行歡迎會。(AP)

查理斯在會上發言,提倡可持續市場倡議,指全球在抗疫時反映世界可以將政治意願與商業智慧和公眾動員能力合作,應對全球危機,因此提議這三方面合作處理氣候變化問題。

英女王之後設晚宴款待各領袖,由當地一名廚師負責烹調炙燒多寶魚等地道菜式。