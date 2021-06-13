與貝佐斯一同上太空　幸運兒成功以2800萬美元競標投得太空船座位

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亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空科技公司藍色起源（Blue Origin）在6月12日舉行競標，一名幸運兒以2,800萬美元成功投下與貝佐斯一同乘搭首次載人試飛，衝上大氣層的太空旅行座位。

圖為2019年5月，亞馬遜公司創辦人貝佐斯出席一次演講活動。貝佐斯將乘搭其藍色起源的太空船進行首次載人試飛任務。（AP）

貝佐斯的藍色起源正開發商用太空旅行計劃，其太空船已成功進行多次無人試飛。首個載人任務將在7月舉行，貝佐斯將親自乘搭太空船，參與試飛。

參與這次試飛的除了貝佐斯和參與實驗的工作人員外，還有一個座位以公開拍賣形式出售。拍賣在12日舉行，一名幸運兒以2,800萬美元成功奪得。競標者身分將會於未來幾週公布。

拍賣所得費用預料將捐給藍色起源公司的慈善基金會「未來俱樂部」（Club for the Future），以資助年輕人在科學、技術、工程和數學領域發展。

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藍色起源的新雪帕德火箭（New Shepard）發射後可回收再用，其搭載的載人太空艙可提供太空旅行服務。在火箭升空後，太空艙會與火箭推進器分離，在超過100公里的外太空高度停留4分鐘。在這期間艙內乘客將能體驗無重狀態，還可以觀賞只能從太空中看見的地球弧線。

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