墨西哥變態殺手　家中尋獲數千骸骨　料最少17人遇害

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-14 14:03

墨西哥國家總檢察長辦公室（FGJEM）6月12日發聲明稱，調查人員在72歲男子門多薩（Andrés Mendoza）家中已發現3,000多塊骨頭碎片，這些骸骨明顯來自17名不同的受害人。

曾是肉販的門多薩5月14日涉嫌肢解警員妻子岡薩雷斯（Reyna González）被捕。政府自同月17日起到門多薩在墨西哥城市郊的家中搜證，期間尋獲一些錄影帶、身份證和其他證物，當中某些身份證和財物來自數名已失蹤多年的人。

門多薩在庭上供認，還將最後一名受害人的臉剝皮，他說這是因為她「非常美麗」。他也說：「我想做的只是說出真相」。

連熟人都殺 疑兇迎來末日

他落網的原因，是其魔爪竟伸到身為他家庭朋友的岡薩雷斯身上。兩人相約去購買手機配件，供她經營的生意之用。當她徹夜不歸，她的丈夫來到門多薩的家，它位於墨西哥城外一個貧民窟。

門多薩不讓失蹤女子的丈夫入內，於是後者於是離開，之後聯同更多警察再度登門。

他們進入他的家後，利用風鑽將混凝土製成的地板鑽開並向下望，赫然看到一張血跡斑斑的桌子——用來肢解受害人的工具之一。警員亦在此發現其他女性的殘肢、殺人錄影帶及其他證據，包括一本記下29個名字的筆記簿。

圖為墨西哥國家總檢察長桑切斯在Twitter發布與這宗案件相關的圖片。（Twitter@FiscalEdomex）

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聲明指，截至目前，調查人員已在地底掘出3,787塊骨，現時分析指，發現的骨頭碎片可能分別屬於是17個人。

檢察官暗示，可怕的發現或尚不會就此結束，正計劃把搜索範圍擴大至地底幾個房間。

門多薩5月20日出庭時已承認謀殺7名女子，並吃掉她們身體某些部位。他在庭上指，殺害這些女子都是因為對方拒絕自己的求愛。

他稱自己自20年前起開始作案，他在酒吧向其有意思的女性示好，當他向她們拒絕他後，便痛下殺手。

門多薩一名鄰居接受媒體訪問時稱，他不時色迷迷地注視年輕女子：「她們都不信他，因為他常常奇怪地注視着其他年輕及美麗的女子。此外他經常喝得醉醺醺。」